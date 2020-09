通販サイトには、稀に奇妙な商品が売られていることがあるが、海外には、娘にそっくりなとある商品が売られていることに気づいた母親がいる。アメリカ・フロリダ州で、とある母親が、大手通販サイトAmazonで8歳の娘にそっくりなダッチワイフが売られていることを見つけたと、海外ニュースサイト『THE Sun』と『UNILAD』が9月5日までに報じた。ダッチワイフとは、主に男性が擬似的な性行為を楽しむために作られた、等身大の女性の形をした人形である。 >>警備員の男が3歳女児を遊び場に預けた母親に説教も、女児へのわいせつ行為が発覚 怒りの声が殺到<< ​​​報道によると、母親は8月12日、友人からのメッセージで、Amazonで自身の娘にそっくりなダッチワイフが559ドル(約5万9000円)で売られていると知ったそうだ。母親はAmazonの商品紹介ページにある商品写真を見て、ダッチワイフの背格好や髪型、服装が娘にそっくりだということを確認した。娘にそっくりなダッチワイフは、大きさも娘と同じくらいの子供の大きさで、2019年11月から売られていた。娘にそっくりなダッチワイフが何体売れたかは明かされていないが、Amazonにはいくつかのレビューがついており、「あの時間の時に、とっても役立った」と書かれているものもあったそうだ。母親はショックを受け、Amazonに商品を削除するように伝えた。Amazonは母親の連絡を受けてから4日以内に商品を削除したという。『UNILAD』によると、母親は地元メディアのインタビューに対し、「売られていたダッチワイフは娘が自宅で撮った写真と全く同じポーズを取り、同じ服装をしていた。顔も似ていた。私はショックで毎日泣く日々を過ごしている」と話しているそうだ。『UNILAD』は、母親が模されたと主張する娘の画像と、実際に売られていた娘にそっくりなダッチワイフの写真を公開しているが、娘とダッチワイフは足を組んで床に座るという同じポーズを取っている。娘の写真は目元がモザイク処理されているが、娘とダッチワイフは似たような輪郭で、髪を右側で一つに束ねるという同じ髪型をしている。丸い装飾が2つ付いた髪留めも似ており、娘もダッチワイフも顔の横に同じくらいの毛量の後れ毛が出ている。娘の服装はワンピースで、ダッチワイフの服装はパーカーという点で異なっているが、濃淡の違いはあるものの、服はピンク色という点が同じで、靴下は娘もダッチワイフもボーダー柄で同じである。母親は、現在、子供の形をしたダッチワイフの販売と購入を禁止する法律を制定するよう署名を集めているという。このニュースが世界に広がると、ネット上では「母親のショックは計り知れない。娘が性の対象にされていると知ったら確かに立ち直れないかも」「娘の写真とダッチワイフの画像を見たけど、非常に似ていて偶然とは言い難い」「Amazonは削除して終わりではなく、販売者を追及すべし」「販売者は娘の写真をネットから拾い、真似たのだろう。子供の写真をネットに上げる時は気をつけなきゃ」などの声が挙がっていた。海外だけではなく、日本のAmazonでも奇妙なものが売られていたことがあるようだ。日本のAmazonで使用済みの下着が売られていたと、日本のニュースサイト『J-CAST ニュース』が2012年8月に報じた。同記事によると、使用済みの下着は「一緒にえっちなこといっぱいしちゃってください」という説明書きとともに売られていたという。この下着は1176円で、生写真付き、販売・発送元はAmazonだった。さらに、その下着以外にも、Amazonには1029円で使用済みと書かれた下着が売られていたと同記事は伝えている。同記事がAmazonの日本法人に、使用済みの下着が販売されている件について問い合わせると、「担当者が席を外している」という回答だったそうだ。あらゆるものが販売されているAmazonのサイトだが、消費者にとって便利な反面、商品の出品者の管理には疑問を感じざるを得ない部分もあるようだ。記事内の引用について「ABSOLUTE SICKOS Horrified mom ‘cried uncontrollably’ when she found SEX DOLLS on Amazon ‘made using her 8-year-old daughter’s image’」(THE Sun)よりhttps://www.thesun.co.uk/news/12587545/mom-found-sex-doll-of-daughter-8/「Mum Horrified To Discover Child Sex Doll With Daughter’s Image」(UNILAD)よりhttps://www.unilad.co.uk/news/mum-horrified-to-discover-child-sex-doll-with-daughters-image/「「アマゾンでは何でも売っている」 防弾チョッキや女性の使用済み下着まで」(J-CAST ニュース)よりhttps://www.j-cast.com/2012/08/28144299.html?p=all