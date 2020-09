スパイク・チュンソフトは、Nintendo Switch/PC(Steam)向けダンジョン探索型RPG「不思議のダンジョン 風来のシレン 5plus フォーチュンタワーと運命のダイス」(以下、「風来のシレン5plus」)を、2020年12月3日(木)に発売することを発表した。価格はパッケージ版が3,980円(税別)、ダウンロード版が2,709円(税別)。

Nintendo Switch/PC(Steam)版「風来のシレン 5plus」は、2015年6月に発売された PlayStation Vita版をベースに、今作オリジナルの新ダンジョンと機能面の新要素を追加した「風来のシレン」シリーズ最新作となるダンジョン探索型RPGだ。





プレイヤーは入るたびに形を変えるダンジョンを探索し、 手ごわいモンスターや危険なワナなどの様々な障害を、知恵と経験とひらめきで乗り越え、ダンジョンの深奥を目指す。本シリーズの最大の特徴は、冒険の途中で力尽きると、所持している持ち物をすべて失い、レベル1 からの再スタートになること。予期せぬ展開とやり直しがきかないリスクの中で、プレイヤーはスリルに満ちた緊張感あふれる冒険を楽しめる。





⇒ローグライクRPG「風来のシレン 5plus」が2020年にSwitch版で発売決定! 新規で追加ダンジョンも!



今回、「風来のシレン5plus」が2020年12月3日(木)に発売となることが発表された。

価格はパッケージ版が3,980円(税別)、ダウンロード版が2,709円(税別)。パッケージ版には、秘蔵資料やシリーズ歴代のアートワークを収録した60ページの特別冊子が付属し、シリーズ歴代のキャラクターデザインを手掛けてきた長谷川薫さんによる描き下ろし新イラストをあしらった収納BOX に封入される。



なお、本日より全国のゲーム販売店及び販売サイトでパッケージ版の予約受付が順次開始されている。

店舗別オリジナル予約特典の内容が公開されたので紹介する。





■ 特別冊子&描き下ろし収納BOX がセットになった特別パッケージ!

パッケージ版「風来のシレン 5plus」は、秘蔵資料やシリーズ歴代のアートワークを収録した 60 ページの特別冊子と、シリーズ歴代のキャラクターデザインを手掛けてきた長谷川薫による描き下ろし新イラストをあしらった収納BOX がセットになった特別パッケージ。





<パッケージ版セット内容>

・ゲームソフト

・特別冊子 秘蔵図録&風来旅十景(60 ページ)

・描き下ろし収納BOX



※画像はイメージです。

※デザインや内容、名称を予告なく変更する場合がございます。



< 店舗別オリジナル予約特典>



■アークオンライン

・アクリルキーホルダー(タヌキ)







■Amazon.co.jp

・オリジナルポストカード 4 種セット







■あみあみ

・アクリルキーホルダー(シレン&コッパ)







■HMV&BOOKS online

・ゲンさんオリジナルポストカード







■GEO

・A4 クリアファイル







■セブンネットショッピング

・アクリルキーホルダー(コッパ)







■Neowing

・缶バッジ(丸型57mm)









■楽天ブックス

・オリジナルマイクロファイバークロス







■WonderGOO

・風来人ステッカー







【ゲーム情報】

■不思議のダンジョン 風来のシレン 5plus フォーチュンタワーと運命のダイス

機種:Nintendo Switch / PC(Steam)

発売日:2020年12月3日予定

価格:

パッケージ版 3,980円(税別)

ダウンロード版 2,709円(税別)

※パッケージ版には、60ページの特別冊子と描き下ろし収納BOX が付属。

ジャンル: ダンジョン RPG

プレイ人数: 1人

言語(テキスト): 日本語、英語、繁体字、簡体字

CERO: B(12 歳以上対象)

販売:株式会社スパイク・チュンソフト





※「Nintendo Switch」は、任天堂の商標です。

※その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。



(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

>> ローグライクRPG「不思議のダンジョン 風来のシレン 5plus」、発売日が2020年12月3日に決定! の元記事はこちら