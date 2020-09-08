スマホケース「iFace」より、人気のポケモンデザイン新登場
Hamee株式会社は、9月8日、スマホアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」より、キュートな「ポケットモンスター」デザインのiPhoneケース「iPhone 11専用 ポケットモンスター/ポケモン iFace First Classケース」を発売すると発表した。価格は3,800円（税別）。
「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい、人気のスマホケース「iFace」シリーズに人気の「ポケットモンスター」デザインが登場した。ピカチュウをはじめ、イーブイ、ミミッキュ、ニンフィア、ゲンガー、メタモンなどがケースいっぱいにデザインされた賑やかなデザイン。
大人でも持ちやすい総柄仕様なので、好きな色やポケモンを選んで毎日使いたい。ストラップホール付きなので、カラフルなストラップをコーディネートしても素敵だろう。
ピカチュウ＆フレンズ
イーブイ＆フレンズ
ピンク／集合
ゴーストタイプ集合
メタモン
重量は約58.3g。ポリカーボネートとTPU素材からなる二重構造で、傷や衝撃から大切なスマホをしっかり守ってくれる、安心のスマホケースとなっている。
＜販売店＞
Hamee本店
URL：https://www.strapya.com/
Hamee 楽天市場店
URL：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/
Hamee Amazon店
URL：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051
Hamee株式会社
URL：https://hamee.co.jp
価格：3,800円（税別）
2020/09/08
「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい、人気のスマホケース「iFace」シリーズに人気の「ポケットモンスター」デザインが登場した。ピカチュウをはじめ、イーブイ、ミミッキュ、ニンフィア、ゲンガー、メタモンなどがケースいっぱいにデザインされた賑やかなデザイン。
大人でも持ちやすい総柄仕様なので、好きな色やポケモンを選んで毎日使いたい。ストラップホール付きなので、カラフルなストラップをコーディネートしても素敵だろう。
ピカチュウ＆フレンズ
イーブイ＆フレンズ
ピンク／集合
ゴーストタイプ集合
メタモン
重量は約58.3g。ポリカーボネートとTPU素材からなる二重構造で、傷や衝撃から大切なスマホをしっかり守ってくれる、安心のスマホケースとなっている。
＜販売店＞
Hamee本店
URL：https://www.strapya.com/
Hamee 楽天市場店
URL：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/
Hamee Amazon店
URL：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051
Hamee株式会社
URL：https://hamee.co.jp
価格：3,800円（税別）
2020/09/08