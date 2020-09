女優の有村架純が、行定勲監督のショートムービー『映画館にいく日』(Huluにて9月9日0時配信)にて、ロックバンド「My Hair is Bad」のボーカル・椎木知仁とカップル役で共演することが明らかになった。本作は、行定監督とボランティア出演に応じたキャスト陣がステイホームを応援すべく制作しているショートムービープロジェクト「A day in the home Series」の第3弾。これまで柄本佑、高良健吾、有村らが出演する第1弾『きょうのできごと a day in the home』(4月24日配信)、中井貴一、二階堂ふみらが出演する第2弾『いまだったら言える気がする』(5月17日配信)がYouTube LIVEなどで公開され、話題を呼んでいた(両2作は、Huluにて特別編を配信中)。第3弾の『映画館にいく日』は、有村と椎木がステイホーム期間になかなか会えなかったカップルを演じる。2人は久々の再会を喜び、映画館に行くもののソーシャルディスタンスを意識して…、というストーリーが展開される。EXILEおよび三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典もカメオ出演を果たしているという。有村も椎木もファンが多いだけに、この一報を受けてSNSでは「椎木と有村架純は激アツ」「早よ見たい」「椎木知仁が俳優として色んな人の目に止まってしまう」と様々な声が上がっている。また「有村架純」のワードがツイッターでトレンド入りしており、注目度の高さをうかがわせる。『映画館にいく日』は9月9日0時よりHuluにて配信スタート。【関連記事】