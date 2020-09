赤ちゃんが最初に言葉を発すると両親は嬉しくなるものだが、海外には、生後10 週間で言葉を発し、人々を驚かせた赤ちゃんがいる。イギリス・ハートフォードシャー州に住む18歳の母親が、自身の生後10 週間の娘が「I love you」と発す様子を動画で撮影してSNSに投稿し、話題になっていると、海外ニュースサイト『Daily Mail Online』と『The Street Journal』が8月27日に報じた。 >>息子にルシファーと命名した両親 役所の対応に不満も無事受理される ネット上では賛否両論の声<< ​​​報道によると、母親は27歳のパートナーの男性とともに娘を育てているという。2人は毎日のように娘に「I love you」と言い続けた。2人が毎日のように娘に「I love you」と言い続けると、ある日、何の前触れもなく、娘が「I love you」と言い返したという。母親は娘が「I love you」と発する動画を撮影し、自身のTikTokに投稿した。『Daily Mail Online』は、投稿された動画の一部を公開しているが、動画の冒頭にはベビーカーの中に寝かされた状態の娘が映っている。そして、動画の中には姿を見せないが、撮影者の母親が娘に「Say “I love you”(I love youと言って)」と言うと、「I love you」と娘が言い返している。母親が自身のTikTokに投稿したこの動画は拡散され、地元メディアなどに取り上げられ話題になった。『Daily Mail Online』によると、娘は「I love you」のほかにも、「ママ」と「ナン」と言うことができるそうだ。なお、通常、赤ちゃんが意味のある言葉を発し始めるのは、早くても生後10か月くらいだというが、赤ちゃんは0〜6か月の間に会話を理解し始めるため、稀ではあるが、2か月頃から意味のある言葉を発する赤ちゃんがいることもあるそうだ。今回の赤ちゃんが「I love you」と発する動画がフェイク動画だったという情報はない。このニュースが世界に広がると、ネット上では「生後10週間の赤ちゃんが話すなんてあり得ない。私の娘はその頃、やっと“あー”と言い出したくらい」「動画を見たけど、明らかに赤ちゃんはI love youとはっきり言っている。フェイク動画には思えない」「動画を見たけど、無理があるように感じる。私にはI love youと言っているとは思えなかった」「両親は驚いたことだろう。赤ちゃんの今後が楽しみ」などの声が挙がっていた。海外には生後、間もないにも関わらず、意味のある言葉を発した赤ちゃんがほかにもいる。イギリス・チェシャー州に住む、37歳の母親と36歳の父親の、生後8週間の息子が、「Hello」と言ったと海外ニュースサイト『Mirror』が8月26日に報じた。同記事によると、ある日、両親が互いに挨拶をしていると、それを見た息子がなんの前触れもなく「Hello」と言い返したそうだ。両親は最初は信じ難かったが、その後、父親が息子に再び「Hello」と言うと、息子は再び「Hello」と言った。両親は息子が「Hello」と発する様子を動画で撮影し、自身のSNSに投稿した。具体的な数字は明かされていないが、同記事によると投稿は瞬く間に拡散されたという。なお、息子には現在2歳の姉がいるが、姉も生後6か月で意味のある言葉を話したそうだ。動画がフェイク動画だったという情報はない。生後数週間で話す赤ちゃんが世間を驚かせているようだが、乳幼児の言葉の発達スピードには個人差があると言われている。両親は言葉の発達スピードを気にしすぎず、個性として見守っていくのがいいかもしれない。記事内の引用について「Look who's talking too! After the baby that said 'hello', meet the incredible 10-week-old baby who tells her mother: 'I love you'」(Daily Mail Online)よりhttps://www.dailymail.co.uk/femail/article-8669387/Look-whos-talking-Incredible-moment-10-week-old-baby-tells-mother-love-you.html?ito=video_player_click「Look who’s talking already! Incredible moment 10-week-old baby tells her mother: ‘I love you’」(The Street Journal)よりhttps://thestreetjournal.org/2020/08/look-whos-talking-already-incredible-moment-10-week-old-baby-tells-her-mother-i-love-you/「Brit boy 'world's youngest talking baby' after 'saying hello' in his dad's arms」(Mirror)よりhttps://www.mirror.co.uk/news/uk-news/baby-boy-just-eight-weeks-22580204