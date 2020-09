EA decided to add full-on commercials in the middle of gameplay in a $60 game a month after it's release so it wasn't talked about in reviews from r/assholedesign

ゲーム販売会社のElectronic Arts(EA)は、格闘技を題材にした人気ゲーム「EA SPORTS UFC 4」のゲーム中に挿入される 広告 について、「プレイヤーがEA SPORTS UFC 4を最大限に体験できるようにするため」として削除したことを発表しました。EA responds to fan backlash to in-game ads in UFC 4 • Eurogamer.nethttps://www.eurogamer.net/articles/2020-09-05-ea-on-the-ropes-after-adding-in-game-ads-to-ufc-4EA SPORTS UFC 4では、発売されてわずか2週間後の2020年8月14日のアップデートで、格闘技の試合中にリプレイが流れる場面でフルスクリーン広告が表示されるようになりました。以下は海外の掲示板サイト・Redditに投稿された、EA SPORTS UFC 4で実際に広告が表示されるところ。スロー再生によるリプレイが再生される前後で、Amazon プライムビデオで放送されるドラマ「ザ・ボーイズ」シーズン2の配信開始をアピールする広告が画面いっぱいに表示されます。また、このフルスクリーン広告はEA SPORTS UFC 4だけではなく、前作であるEA SPORTS UFC 3でも表示されていると報告されています。ゲーム内に広告が表示されることはもはやよくあることですが、ほとんどは無料でダウンロードできるゲーム、特にスマートフォン向けのゲームでの話。定価60ドル(約6300円、日本版は8700円)の据置型ゲーム機向け・PC向けのゲームで、ゲームの内容に関係ない広告があからさまに表示されるのはかなり珍しいケースです。EA SPORTS UFC 4で広告が全画面表示される場面がRedditに投稿されたところ、記事作成時点で9万1000件以上のUpvote(賛成投票)が集まり、4700件以上のコメントのほとんどは広告に批判的な内容でした。Redditのあるユーザーは「それが無料でプレイできるゲームであれば、私は宣伝を気にしません。しかし、フルプライスの小売価格で広告が押し寄せるのは全くの侮辱です。八角形のリングの上に表示されるだけ、あるいはスクリーンの隅に5秒間だけ映像が流れるなら、広告でも実際かなりクールなものだと思います」と意見しています。Redditでの問題提起がきっかけで、EAのSNSアカウントに苦情が殺到した結果、EAは問題のフルスクリーン広告を削除しました。一連の経緯について、EAはゲーム系ニュースメディアのEurogamerに対して「リプレイやオーバーレイ体験に広告を表示することは歓迎されませんでした。広告は開発チームによって無効にされており、プレイヤーが経験したであろうゲームプレイの中断について謝罪します」というコメントを2020年9月6日に発表しました。さらにEAは「広告のことを事前にプレイヤーに伝えておくべきだったと思いますし、それは私たちの責任です。私たちは、プレイヤーにはぜひEA SPORTS UFC 4で最高のプレイ体験を得てもらいたいと考えているので、リプレイでの広告表示は将来的に二度と採用されないでしょう。EA SPORTS UFC 4に関する継続的なフィードバックありがとうございます」とコメントしています。なお、ウォールストリートジャーナルは、2018年にEA SPORTS UFC 3で既に広告を表示させるテストが実施されていたものの、プレイヤーからは特に指摘がなかったと報じています。