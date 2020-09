『Fall Guys: Ultimate Knockout』(以下、Fall Guys)の開発チームMediatonicは、公式Twitterアカウントにてチート問題について謝罪した。

これまでも複数回にわたってチート対策を発表していた同チームだが、今週中に現在のチート検出システムを拡張し、数週間以内に『フォートナイト』などで使用されている「Easy Anti-Cheat(イージーアンチチート)」を導入すると発表。チート撲滅を目指す。

We're really sorry about the cheating problem!



We're expanding the current detection system this week to improve things



We also have a BIG update in the next couple of weeks that adds the same anti-cheat used by games such as Fortnite



Thanks for bearing with us!



[Not BeanBot]