Appleが、iPhone12やApple Watch Series 6などの発表イベントの開催を今週中に案内するだろう、とBloombergの記者、マーク・ガーマン氏が発言しています。

Bloomberg記者のマーク・ガーマン氏によるツイートは、リーカーのジョン・プロッサー氏が米国東部時間の9月8日午前9時(日本では9月9日午後10時)にAppleがプレスリリースで製品を発表する、とツイートしたのに応じる形で書き込まれました。



ガーマン氏は「今週、Appleの新製品に関する噂が出てきてもあまり驚かない。それ以上に、9月に開催されるiPhoneやApple Watchの発表イベント(当然、バーチャル)が案内されると思う」と、iPhone12などの発表イベントが9月に開催され、その案内が今週中に公開されると述べています。



I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event.

— Mark Gurman (@markgurman) September 6, 2020