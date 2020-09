¡Úº£½µ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¡Û¡ØHAWAII FIVE-0¡Ù¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(9月7日〜)は、人気犯罪捜査ドラマ『HAWAII FIVE-0』のファイナルシーズンや『コンドル』の新シーズン他、懐かしの名作3作品がAXNにて一挙放送。見逃しなく!

9月7日(月)から9月13日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

9月7日(月)

■15:30〜『V.I.P.』(AXN)

1998年から4シーズンにわたり放送され、90年代に一世風靡したパメラ・アンダーソン主演のお色気とアクション満載のドラマシリーズ。ひょんなことからセレブ御用達の警備保障会社の社長に就任したバレリーが、個性的なエージェントたちとともに"V.I.P."を結成し、次々と難事件に挑む。





■17:00〜『チャーリーズ・エンジェル』(AXN)

元婦人警官である3人の美女が大富豪チャーリーのもとで私立探偵として活躍するアクション・シリーズ。毎回エンジェルたちが身分を隠し、コスプレを行い難事件を解決する。

9月8日(火)

■22:00〜『ボディガード−守るべきもの−』(スーパー!ドラマTV)

『ゲーム・オブ・スローンズ』のロブ・スターク役や、映画『ロケットマン』のジョン・リード役で知られるリチャード・マッデン出演。ゴールデン・グローブ賞でTVドラマ部門主演男優賞を受賞した、英BBCが贈るポリティカルスリラーが日本初放送。





■23:00〜『HAWAII FIVE-0』シーズン10(AXN)

2010年から続いてきた大人気の常夏ハワイのポリスアクションがついにフィナーレ! 検視官マックス・バーグマン役のマシ・オカがカムバックする他、『私立探偵マグナム』の主人公トーマス・マグナムがファイブ・オーとともに捜査するクロスオーバーエピソードも。

9月12日(土)

■13:00〜『コンドル2〜裏切りの諜報〜』(WOWOWプライム)

マックス・アイアンズ(『アガサ・クリスティー ねじれた家』)が主演を務め、登場人物全員が怪しく、誰が味方か敵か分からないミステリーとしても楽しめる極上のスパイサスペンスドラマ。新シーズンでは、CIA内に潜む二重スパイの正体を追う。

