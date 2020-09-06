¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¡Uber Eats¤Î¡Ö¥«¥Ð¥ó¤¬Íß¤·¤¤¡×¥ï¥±¡¡¡Ö½µ´©»ï¤ÎÌÜ¤¯¤é¤Þ¤·¤Ë»È¤¨¤ë¡×
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö(56)¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ç¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖUber¡¡Eats¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏUber¡¡Eats¤ÎÇÛÃ£°÷¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾·¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£¾¾ËÜ¤Ï¡Ö²¶¡¢À¨¤¯»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥«¥Ð¥ó¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤è¤Í¡×¤ÈÇÛÃ£°÷¤¬ÇØÉé¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½µ´©»ï¤ÎÌÜ¤¯¤é¤Þ¤·¤Ë»È¤¨¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(¤Ë)Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤Í¡×¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¼èºàÂÐºö¤Ë¸ú²ÌÅª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤â¡Ö¤¢¤ì¥Û¥ó¥Þ»È¤¨¤ë¤Ç¡×¤ÈºÆÅÙÏÃÂê¤Ë¤È¤ê¤¢¤²¤Æ¡Ö²¶¤¬¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¼Ì¿¿»ï¤µ¤ó¡¢²¶¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤é²¶¤ÏÌÌÅÝ¸«¤Æ¤Í¡×¤È¼«¿È¤Ë¤À¤±¤Ï¸«Æ¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Uber¡¡Eats¤ÎÍøÍÑ·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½ÐÁ°´Û¤·¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤ÈÁêÊý¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù(57)¤¬CM½Ð±é¤¹¤ë¶¥¹ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏUber¡¡Eats¤ÎÇÛÃ£°÷¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾·¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£¾¾ËÜ¤Ï¡Ö²¶¡¢À¨¤¯»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥«¥Ð¥ó¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤è¤Í¡×¤ÈÇÛÃ£°÷¤¬ÇØÉé¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½µ´©»ï¤ÎÌÜ¤¯¤é¤Þ¤·¤Ë»È¤¨¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(¤Ë)Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤Í¡×¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¼èºàÂÐºö¤Ë¸ú²ÌÅª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤â¡Ö¤¢¤ì¥Û¥ó¥Þ»È¤¨¤ë¤Ç¡×¤ÈºÆÅÙÏÃÂê¤Ë¤È¤ê¤¢¤²¤Æ¡Ö²¶¤¬¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¼Ì¿¿»ï¤µ¤ó¡¢²¶¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤é²¶¤ÏÌÌÅÝ¸«¤Æ¤Í¡×¤È¼«¿È¤Ë¤À¤±¤Ï¸«Æ¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Uber¡¡Eats¤ÎÍøÍÑ·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½ÐÁ°´Û¤·¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤ÈÁêÊý¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù(57)¤¬CM½Ð±é¤¹¤ë¶¥¹ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£