¡ÖÎ¥º§¤·¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥Þ¤Î¤»¤¤¡×»Ò¤É¤â¤Ë°¸ý¤ò¿á¤¹þ¤à¸µÉ×¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡ª
Î¥º§¸å¡¢¸µÉ×¤¬Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢»ä¤Î°¸ý¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¼¡¼¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁêÃÌ¤¬ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¸µÉ×¤ÈÀ³Ê¤ÎÉÔ°ìÃ×¤òÍýÍ³¤ËÎ¥º§¤·¡¢¿Æ¸¢¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¸µÉ×¤È·î¤Ë2²ó¤Û¤É¡¢ÌÌ²ñ¸òÎ®¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄê´üÅª¤ÊÌÌ²ñ¸òÎ®°Ê³°¤Ë¤â¡¢¸µÉ×¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¸òÎ®¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸µÉ×¤¬ÁêÃÌ¼Ô¤Î°¸ý¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤¬Ê£¿ô²ó¤¢¤Ã¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï¡ÖÍÜ°éÈñ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÎ¥º§¤·¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥Þ¤¬ÉÔÎÑ¤·¤¿¤»¤¤¤À¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ü»Ò¤É¤â¤¬°Â¿´¤·¤¿ÌÌ²ñ¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë
ÁêÃÌ¼Ô°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¸µºÊ¤ÎÉã¿Æ¤¬ÌÌ²ñ»þ¤Ë»Ò¤É¤â¤Ë¡Ø¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬¤¤é¤¤¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¸µºÊ¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬·ù¤Ê¿Í¤À¤«¤éÊÌ¤ì¤¿¡Ù¤È»ä¤ÎÊì¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤ì¤¿¸µÇÛ¶ö¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë°¸ý¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬¤¢¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤Ï¡ÖÎ¥º§¤·¤¿Î¾¿Æ¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤Î°¸ý¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡¢°¸ý¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÉâÅÄÈþÊæÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÌÌ²ñ»þ¤ËÊÌ¤ì¤¿¸µÉ×¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏºÊ¡Ë¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Ê¤É¤Î°¸ý¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¿á¤¹þ¤à¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÌÌ²ñ¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¿Æ¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Ï·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Â¿´¤·¤¿ÌÌ²ñ¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÌ²ñ¸òÎ®¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬»Ò¤ÎÊ¡»ã¤ËÈ¿¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÌ²ñ¸òÎ®¤Ï¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ü²þ¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö´ÖÀÜÅª¤ÊÌÌ²ñ¸òÎ®¡×¤Ë
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌ²ñ¸òÎ®¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÆ°²è¡Êhttps://www.courts.go.jp/links/video/kodomo_video/index.html¡Ë¤òºîÀ®¤·¡¢¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉâÅÄÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÛÈ½½ê¤Ç¤ÏÎ¥º§¤äÌÌ²ñ¸òÎ®¤ÎÄ´Ää¤ÎºÝ¤Ë¡¢Åö»ö¼ÔÁÐÊý¤Ë¤³¤ÎÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÌÌ²ñ¸òÎ®¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¾å¤ÇÄ´Ää¤ËÎ×¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤À¡£
¤³¤ì¤ÏºÇ¹âºÛÈ½½ê¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼êÊý¤Ë¶µ¤¨¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ç§¼±¤ò²þ¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¤Æ¤âÁê¼êÊý¤¬Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡¢²¾¤ËÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤â¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÉâÅÄÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÌ²ñ¸òÎ®¤Î¡ÊºÆ¡ËÄ´Ää¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ì¤Ð¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÛÈ½½ê¤«¤é°ÆÆâ¤µ¤ì¤ì¤ÐÆ°²è¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¡¢Ç§¼±¤¬²þ¤Þ¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â²þ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÌÌ²ñ¸òÎ®¤Ï¤È¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÌ¤ì¤¿¸µÉ×¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏºÊ¡Ë¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ê»æ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î´ÖÀÜÅª¤ÊÌÌ²ñ¸òÎ®¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ú¼èºà¶¨ÎÏÊÛ¸î»Î¡Û
ÉâÅÄ ÈþÊæ¡Ê¤¦¤¤¿¡¦¤ß¤Û¡ËÊÛ¸î»Î
2002Ç¯¡¢ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¡£2010Ç¯ÅÙ¶âÂôÊÛ¸î»Î²ñÉû²ñÄ¹¡£Ãø½ñ¤Ë ¡Ö¥Þ¥ÞÊÛ¸î»Î¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ëÁêÃÌ¼¼¡×(2013Ç¯¡¢°ìËüÇ¯Æ²½ÐÈÇ)¡£
»öÌ³½êÌ¾¡§ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í·óÏ»Ë¡Î§»öÌ³½ê
»öÌ³½êURL¡§http://kenroku.net/