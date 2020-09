K-POP期待の新星ドンキッズが日本初イベントを開催。全メンバーと1対1ビデオトークも

2018年11月28日にシングル「NOM」を発表したののち、2019年4月24日にアルバム「DONGKIZ ON THE BLOCK」で韓国デビューを飾った5人組、DONGKIZ(ドンキッズ)。80年代に一世を風靡した白人ティーンエイジャーの5人組、NEW KIDS ON THE BLOCKを連想させるネーミングで、世界的なヒットを狙うボーイズグループだ。今年3月に発売されたシングル「LUPIN」のステージパフォーマンスには、歌唱力のみならず、ステッキを使ってのマジシャン風のパフォーマンスと完璧にシンクロした滑らかな足裁きに魅了された。8月には3枚目のシングル「自我」も好調な彼らが、日本ではじめてフェイストークサイン会を開催する。フェイストークサイン会はLINEのビデオトークによる1対1で全メンバーとの会話が楽しめるもので、サイン入りのCDは後日11月頃に配送されることになっている。日時は、9月18日、19日の2日間で、各日30名の当選者が参加できる。応募資格は、9月5日から13日にキッスエンタ.jpよりオンラインで3rd Single「自我」を1枚購入する毎に一口得られる(¥2,600/税込、REALITY ver.とILLUSION ver.のいずれかがランダムで出荷される)。当選者の発表は9月15日の15時に当選者のみにメール配信される。(文:fy7d)【関連記事】