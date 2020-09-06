¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¥Í¥¿¤Ï£±£°£°¸Ä°Ê¾å¡× ¤½¤ì¤Ç¤âº£Ç¯¤Î£Í¡¼£±¤Ë½Ð¤Ê¤¤¥ï¥±
¡¡Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£±£¹¡×¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î¥ª¥«¥ó¤¬¹¥¤¤ÊÄ«¤´¤Ï¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ð¾ì¹§¡Ê£³£´¡Ë¤Î¿¶¤ê¤Ë¡¢Æâ³¤¿ò¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡Ö¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡×¡Ö¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¤Á¤ã¤¦¤¬¤Ê¡×¤È¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ëÌ¡ºÍ¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¤é¿³ºº°÷¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¡£Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë£²¿Í¤Î¸½¾õ¤È¥ë¡¼¥Ä¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½£Í¡Ý£±Í¥¾¡¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò
¡¡¶ð¾ì¡ÖÄ´»Ò¾è¤ó¤Ê¤è¡×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÄù¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤é¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢°ì²óÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡½¡½Æâ³¤¤Ï£¹Ç¯´ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿½÷À¤È£¶·î¤Ë·ëº§
¡¡Æâ³¤¡¡¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬ÌÀ¤±¤Æº§°ùÆÏ¤±½Ð¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤¬Æþ¤ê¤À¤¹Á°¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£àÅ·²¦»û¶è½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Íá¤Ê¤ó¤ÇÅ·²¦»û¶èÆâ¡£ÉÔÆ°»º²°¤Î¿Í¤Ë¡Ö¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤«¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤È¤«ÌÌÇò¤¬¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Å·²¦»û¶è¤Î¿Í¤ò¸«²¼¤í¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï
¡¡¶ð¾ì¡¡£Î£Ç£Ë¤È¤«¥ë¥ß¥Í¤ÇÌ¡ºÍ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³Ú²°¤Ç»Õ¾¢¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½Å¤ß¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡Æâ³¤¡¡Á°Àâ¤È¤«¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³Ê¹¥¤·¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¡¢Ì¡ºÍ¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤±¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£º£¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£·ËÊ¸ÄÁ»Õ¾¢¤È¤«¤Ï¥ª¥Á¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¡½¡½£¸·î£³£±Æü¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¤¿£Í¡½£±¡£Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤àµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡Æâ³¤¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡£½Ð¤¿¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡£ºÇ¹âÆÀÅÀ¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤ì°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¶ð¾ì¡¡¡Ö£Î£Ï£Î¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡×¤µ¤ó¤ä¥Ñ¥ó¥¯¥Ö¡¼¥Ö¡¼¤µ¤ó¤ÏÍâÇ¯¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¤µ¤ó¤â£³Ç¯¶õ¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤é¤â¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯ºÆÍèÇ¯¤Èµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
¡¡¡½¡½¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÂçºå·ÝÂç¤ÎÍî¸¦
¡¡¶ð¾ì¡ÖÍî¸ì¸¦µæ´óÀÊ¤Î²ñ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Íî¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¬Âçºå¤Ç¤¹¤±¤É¾®Ãæ¹â¤Ï²Æì¤È²£ÉÍ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Æâ³¤¤Ï´ØÀ¾¤Î¿Í¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤ä¤Ã¤¿¡£¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡Æâ³¤¡¡Âç³Ø¤Ç²ÈÃµ¤·¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢½»¤â¤¦¤È»×¤Ã¤¿²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤Î¤¬¶ð¾ì¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¤¹¤°¸å¤ËÉÔÆ°»º²°¤ËÍè¤Æ¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤ä¥é¥¯¥À¿§¤Î¸ª¥Ñ¥Ã¥ÈÆþ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÃå¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤ª¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£Ì¾Á°¤â¤ª¸ß¤¤¡Ö¤¿¤«¤·¡×¤ä¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡½¡½¤É¤ó¤ÊÍî¸¦¤À¤Ã¤¿
¡¡Æâ³¤¡¡ÊÑ¤Ê¿Í¡¢¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£Æþ¤Ã¤Æ¤«¤éÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤ÈÊÑ¤Ê¿Í¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¼ø¶È¤Ï¹Ô¤«¤ó¤±¤É¡¢Íî¸¦¤ÎÉô¼¼¤À¤±Íè¤Æ¤ë¿Í¤È¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¡Ö¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¡×¡ÊÅìµþµÈËÜ½êÂ°¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ë¤Ï°ì¤Ä¸åÇÚ¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¡õ¥É¥é¥´¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ë¤¬¤Ï¤ä¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Ï£´¡Á£µ¿Í¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ö¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¡×¤ÎÂå¤Ï¿Í¿ôÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½Æ±´ü¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¡¶ð¾ì¡¡·ÝÂçÄâ¥µ¥ó¥´¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤ÏÅÅµ¤²°¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡¡Æâ³¤¡¡¤è¡¼Æ¯¤¤¤Æ¤ó¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ð¾ì¡¡Ìµ¸ý¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼è¤ì¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡Æâ³¤¡¡º£¤Ç¤â¸òÍ·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶ð¾ì¤Î·ëº§¼°¤Ë¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ºß³ØÃæ¤Î£²£°£°£·Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£Ãç¤¬¤¤¤¤°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¥±¥ó¥«¤Ï
¡¡Æâ³¤¡¡¥Í¥¿¤Î¤³¤È¤Ç¸À¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¥¤ê¹ç¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ì¡ºÍ¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¿»þ¤â¡¢Àè¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É²ò»¶¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡Æâ³¤¡¡·Ý¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´¤¯¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÏÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÁ´¤¯¶½Ì£¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤í¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡£¶ð¾ì¤Ï¥°¥ë¥á¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤Å¹¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£µÕ¤ËËÍ¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ð¾ì¤ÏÁ´¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¶ð¾ì¡¡¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¼¤á¤¿¤é¡©¡×¤È¤«´³¾Ä¤¹¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡Æâ³¤¡¡¤¿¤À¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎÏÃ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤¬¹ç¤¦¤«¤é¡¢¥Í¥¿¤È¤«¤ÏÆ±¤¸Êý¸þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¡£
¡¡¡½¡½¥Í¥¿¤Ï¶ð¾ì¤¬
¡¡¶ð¾ì¡¡£²¿Í¤Çºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥Í¥¿¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¶ð¾ì¤Î¥ª¥«¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í
¡¡¶ð¾ì¡¡ÌÀ¤ë¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£Å¾¶Ð¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥¤¥ä¤ä¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö»ä¤ÏÂçºå¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ä¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÍ§¤À¤Áºî¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤¿¤³¾Æ¤¹¤á¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Æâ³¤¡¡ËÍ¤Ë¤â£Ì£É£Î£Å¤¯¤ì¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£¶ð¾ì¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡£
¡¡¡½¡½·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ËÈ¿ÂÐ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¶ð¾ì¡¡¥ª¥«¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¥È¥ó¤Ï¥Þ¥¸¥á¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÀÅ¤«¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â·à¾ì¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤³¤Ã¤½¤êÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½²ÈÄí¶µ»Õ¤Î¥È¥é¥¤¤Î£Ã£Í¤Ç¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¥Í¥¿¤Ï±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬
¡¡Æâ³¤¡¡º£Ç¯¤À¤±¤Ç£¶£°¡Á£·£°¤Ïºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢£±£°£°¼ïÎà¤Ï±Û¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¥®¥ã¥°Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¥¿¥«¥È¥·¡×¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë°ìÉôÊ¬¤ò»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì¡ºÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Í¥¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¶ð¾ì¡¡ËÍ¤é¤â¡Ö¤â¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ã¤Æ»³¤¬²¿²ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÈùÌ¯¤ËÊÑ²½¤·¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
¡¡¡½¡½Ì¡ºÍ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¶¯¤¤
¡¡Æâ³¤¡¡¥³¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á´Á³¤ª¤â¤í¤Ê¤¤¡£Æ°¤¤¤¿¤ê¤È¤«²»»È¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¹Í¤¨¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¶ð¾ì¡¡±éµ»¤È¤«¥Ø¥¿¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Ì¡ºÍ¤Ï¼ê¤Ö¤é¤Ç¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Âçºå¤ÇÌ¡ºÍ¤ËÀº¿Ê¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï
¡¡Æâ³¤¡¡¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¤Ï¤¢¤³¤¬¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¶ð¾ì¡¡¤Þ¤À¿·¿Í¾Þ¤â¾©Îå¾Þ¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤¹¤é¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤É¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ë±ï¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡ù¤³¤Þ¤Ð¡¦¤¿¤«¤·¡¡£±£¹£¸£¶Ç¯£²·î£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Âçºå»ÔÅì½»µÈ¶è½Ð¿È¡£´ûº§¡£¼ñÌ£¤Ï¶Ú¥È¥ì¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ù¤¦¤Ä¤ß¡¦¤¿¤«¤·¡¡£±£¹£¸£µÇ¯£±£²·î£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô½Ð¿È¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ï³Ñ´¢¤ê¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ÖÆâ³¤Îò»Ë´Û¡×¤ÏÆÉ¤ß¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£