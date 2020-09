大型音楽特番『THE MUSIC DAY』(日本テレビ系/9月12日14時55分)の全出演者が発表され、すでに発表されている豪華アーティストに加え、欅坂 46、日向坂 46、瑛人、BTSらがパフォーマンスを披露する。今年で8年目を迎える『THE MUSIC DAY』。今回は「人はなぜ歌うのか?」をテーマに8時間の生放送を行い、日本を代表する豪華アーティストたちがライブを披露。すでに、嵐、[Alexandros]、いきものがかり、KAT‐TUN 、関ジャニ∞、Kis‐My‐Ft2、King & Prince、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、ジャニーズWEST、Sexy Zone、NEWS、NiziU、乃木坂46、V6、Hey! Say! JUMP、矢沢永吉、LiSAの出演が発表されており、今年も豪華なラインナップとなっている。そしてこの度、追加アーティストが発表され、これで全出演者が決定。『THE MUSIC DAY』初登場となる瑛人は今年大ヒットしている「香水」を生歌唱し、同じく初登場のDISH//はあいみょん書き下ろしの「猫」を披露。昨年に引き続きの出演となる韓国ボーイズグループのBTSは、アジア圏アーティストとして、57年ぶりの全米ビルボード1位を記録した「Dynamite」を披露する。ほかにも、今年結成20周年のPerfumeや、SEKAI NO OWARI、GENERATIONS from EXILE TRIBE、欅坂46、日向坂46など、豪華アーティストが大集結する。さらに、今年の『THE MUSIC DAY』も、豪華アーティストたちの出演だけでなくさまざまな企画にも注目。豪華メドレーも盛りだくさんで、「恋するオトナ女子メドレー」では、4つのテーマに分けたメドレーをSHELLYと指原莉乃をプレゼンターとして届け、女優の松本まりかが生歌唱に初挑戦する。「女性アイドルメドレー」では新旧アイドルが共演。ここでしか見ることができない豪華コラボレーションが実現。乃木坂46は『THE MUSIC DAY』でのラストパフォーマンスとなる白石麻衣も参加し、自身が初めてセンターを務めた「ガールズルール」を披露する。さらに「ダーリンメドレー」での亀梨和也、「ドラマ主題歌メドレー」でのflumpoolも必見だ。そのほか、アプリを使って自宅からライブに参加できる企画や、視聴者が投票でKis‐My‐Ft2のステージ演出を決める「キスマイステージ演出投票!」、そして、古坂大魔王と市來玲奈(日本テレビアナウンサー)がMCを務める恒例の裏配信企画も開催される。【出演アーティスト】(五十音順)嵐、[Alexandros]、いきものがかり、石川ひとみ、瑛人、エレファントカシマシ、AKB48、KAT‐TUN、加藤ミリヤ、関ジャニ∞、Kis‐My‐Ft2、King & Prince、欅坂46、駒津柚希、小柳ゆき、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、ジャニーズWEST、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、SEVENTEEN、高橋由美子、DA PUMP、DISH//、TOMORROW X TOGETHER、 東京スカパラダイスオーケストラ、中島美嘉、NiziU、新田恵利、NEWS、乃木坂 6、Novelbright、 Perfume、日向坂46、BTS、藤井フミヤ、flumpool、Foorin、V6、Hey! Say! JUMP、MAX、松本まりか、 三浦大知、MIYAVI、宮本浩次、矢井田瞳、矢沢永吉、山崎まさよし、LiSA、渡辺美奈代『THE MUSIC DAY』は日本テレビ系にて9月12日14時55分より生放送。