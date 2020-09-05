　東京都によると、5日に都が確認した新型コロナウイルスの感染者は181人だった。2日連続で200人を下回った。

　感染が確認されたのは、10歳未満から90代の男女181人。年代別に見ると、20代と30代がいずれも37人で最も多く、40代が35人、50代が24人。また、60代から90代が合わせて28人で、10代以下が20人だった。重症の患者は、前の日から1人減って27人となり、5日連続で30人を下回っている。

　これで都内の感染者は2万1657人となっている。
（ANNニュース）
 