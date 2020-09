茂木敏充外相は4日午前の定例記者会見で、8月の記者会見中に日本語で質問した外国人記者に英語で聞き直し、さらに「日本語分かっていただけましたか」などと尋ねたことが「差別的だ」と批判されていることについて、「英語が通じると思って、善意でお聞きしたまでだ」と釈明した。

<差別的と批判>茂木外相「日本語分かっていただけますか」

8月28日の記者会見で茂木氏は、新型コロナウイルス感染拡大防止策として実施していた在留外国人の入国制限に科学的な合理性があるかと尋ねた外国人記者に「What do you mean by scientific?(科学的とはどういう意味か)」と英語で聞き直した。「日本語でいいです。ばかにしなくても大丈夫です」と抗議した記者に対し、茂木氏は「ばかにしてないです」「日本語、分かっていただけましたか」などと応じ、「差別的ではないか」「相手はきちんとした日本語で質問している」との批判が出ていた。

茂木氏は4日の記者会見で、こうしたやり取りについて「記者の質問の意図を正確に把握したいということでお聞きしたもので、他意はございません」と説明。「企業ではハラスメント案件にもなる。問題はないと考えるのか」との質問に対しては「コミュニケーションの取り方として、そちらの方がいいと考えた」などと述べ、問題はないとの認識を強調した。【青木純】