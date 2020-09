『ARROW』終了に"アローバース"が消滅!?新たな変更があり？

米CWが製作するDCドラマシリーズは通称"アローバース"と呼ばれているが、今年1月に『ARROW/アロー』の放送が終了したことを受け、同局が名前の変更を試みているようだ。米TV Lineが報じている。

現地時間9月1日(火)、CWがDCドラマを紹介するプロモ動画をリリースし、そのなかで「The CWverse」という言葉が登場。「The CWverse」という呼び方は、2019年7月にリリースされたプロモにも実は使用されていたのだが、当時は『ARROW』が放送中だったため、それほど注目されなかったようだ。



現時点CWのDCドラマは『THE FLASH/フラッシュ』、『SUPERGIRL/スーパーガール』、『レジェンド・オブ・トゥモロー』、『ブラックライトニング』、『BATWOMAN/バットウーマン』、5月に放送開始された新作ドラマ『ARROW』のスピンオフドラマの製作が進行中だ。

どのドラマのタイトルをクロスオーバー・エピソードに付けても、『ARROW』のように番組が終了してしまう可能性があるため、放送局の名前を使うのが無難だという考えなのかもしれない。

そんな中、CWのプロモ動画が配信された翌日、『ARROW』で主演を務めたスティーヴン・アメルが、「Berlantiverse(バーランティバース)だ」と自分の意見をツイート。

It's the Berlantiverse. — Stephen Amell (@StephenAmell) September 2, 2020

"バーランティ"とは、『アロー』をはじめ、CWの全DCドラマでクリエイターもしくは製作総指揮として携わっているグレッグ・バーランティのことで、言ってみれば"アローバース"の生みの親的な存在だ。

スティーヴンのツイートには8000以上の"いいね"が付いているが、果たして"The CWverse"に決定となるのか、今後の動向を見守っていきたい。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『クライシス・オン・インフィニット・アース 最強ヒーロー外伝』

SUPERGIRL TM, BATWOMAN TM, THE FLASH TM, ARROW TM, DC'S LEGENDS OF TOMORROW TM and all pre-existing characters and elements TM and (C) DC Comics. (C) 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.