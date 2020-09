ソニー・ピクチャーズ・テレビジョンが、マーベル・コミックスでスパイダーマンの仲間であるシルクを主人公にした、実写版ドラマシリーズの企画を進めていると報道されている。シルクは、2014年に出版された「スパイダーマン」Vol.3第4号で初登場した韓国系アメリカ人、シンディ・ムーンのスーパーヒーロー名だ。

『スパイダーマン:スパイダーバース』を手掛けたフィル・ロードとクリストファー・ミラーが製作総指揮を務める『Silk(原題)』で、ローレン・ムーン(『ユニークライフ』、『Good Trouble(原題)』)が脚本家として交渉中だという。

ソニー・ピクチャーズのトップを務めたエイミー・パスカルも『Silk』で共同製作総指揮を担い、以前にパスカルは、2019年に劇場映画版『Silk』の企画を進めていた。

Varietyは、「現時点で放送局や配信サービスは決まっていないが、情報筋によると、ソニーが権利を所有するキャラクターを基にした他のマーベル・シリーズと一緒に、Amazonがプロジェクトを買い取る交渉を進めている」と報じている。

ダン・スロットとハンベルト・ラモスが生みだしたシンディ・ムーンは、ピーター・パーカーに噛みついてフレンドリーな近所のスーパーヒーロー、スパイダーマンに変身させた同じ放射性の蜘蛛からスーパーパワーを得た。

そしてスパイダーマンと同様に、スパイダーセンスを兼ね備えているシルクは蜘蛛の巣を放ち、超人的なスピードと強さ、スタミナを誇っている。

実は、以前にシンディ・ムーンは実写版映画に登場したことがあり、『スパイダーマン:ホームカミング』と『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』にピーター(トム・ホランド)の同級生として登場し、ティファニー・エスペンセンが演じていた。

『Silk』は、トム・ホランドが主演する次のMCU映画以外で企画が進んでいる「スパイダーマン」関連のプロジェクトの1つだ。このソニーによる一連のスピンオフには、『Venom: Let There Be Carnage(原題)』と『モービウス』、『Spider-Man: Into the Spider-Verse 2(原題)』、『Kraven the Hunter(原題)』、オリヴィア・ワイルドが監督を務める『Spider-Woman(原題)』がある。

