アメリカの俳優ドウェイン・ジョンソン氏(48)が日本時間3日午前、自身と家族が新型コロナウイルスに感染していたことを明らかにした。

「ザ・ロック」の愛称で知られるジョンソン氏は自分と妻、2人の娘が、きちんと感染対策をとっていたにも関わらず、新型ウイルス検査で陽性だったとインスタグラムで発表した。

陽性結果が出た時は「腹を蹴られたような」衝撃を受けたと話した。

その上で、「自分たちは病気を克服した。もう陽性じゃない。本当にありがたいことに、健康です」と述べた。

ジョンソン氏と妻のローレンさん(35)、4歳のジャスミンちゃん、2歳のティアナちゃんは、約2週間半前に新型ウイルスに感染した。

一家は「家族ぐるみでとても親しくしている友人たち」から感染したが、その友人たちがどこで感染したのかは全く分からないという。

ジョンソン氏はインスタグラムに投稿した動画で、「家族として、これほど大変で厳しい事態は、これまでほかにあまりなかった」と語った。

「自分はこれまで何度か、ひどいけがから立ち直ったり、家から追い出されたり、無一文だったりしたが、COVID-19にかかったのは、全く違う経験だった」

「自分の最優先事項はいつも家族を守ることだ」

「COVID-19にかかった場合、必ずしも回復して健康に戻れるとは限らないと、よく承知している。それだけに、自分たちは本当に恵まれていたと思う」

「一部の政治家などが、マスクを着けるかどうかを問題にして、政策論争の話題にしているが、まったく理解できない」

「これは政治とは関係ない。マスクを着けよう。これは事実だ。正しい行動だ」

米フォーブス誌では、2年連続で世界で最も稼いだ俳優に選ばれている。

ジョンソン氏は父親の後を継いでレスラーになり、活躍した。後に俳優に転身し、「スコーピオン・キング」や「ワイルド・スピード6」、「ジュマンジ」といった大作に多く出演している。

最近では、米フォーブス誌による高収入俳優ランキングで、2年連続で首位となった。2019年6月1日〜2020年6月1日の収入は8750万ドル(約93億4000万円)とされ、これには配信大手ネットフリックスのスリラー映画「レッド・ノーティス」の出演料や、自身のフィットネス衣料ブランド「プロジェクト・ロック」からの収入が含まれる。

