夫の移籍先が決まりたくさんの方から「おめでとう🎉」と連絡を頂きます。 この場をかりましてありがとうございます✨(と言っても私はなんにもございません😅夫が凄い‼︎) イタリアに住む夫のご友人から 「このマルセイユという街の姉妹都市どこか知っていますか?」と尋ねられました。 姉妹都市? 私、ピンとこず、、、😅 写真が送られてきてドッヒャーです‼ 私、神戸出身の明石育ち🤩 マルセイユと神戸が姉妹都市だなんて嬉しい情報を頂きました🙏 @masashitomosugi @yutonagatomo55 #フランス#マルセイユ#姉妹都市#神戸#偶然#嬉しいな#まさしさん#ありがとう#海外のこと#よくわからない#私は#ただ#夫の#お隣にいるだけ#😅#新ユニフォーム#とっても#似合ってるね#25番#ニコッ#😋