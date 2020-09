■「エイトパックは漫画でしか見たことなかったです」

秋元 康がプロデュースする 劇団4ドル50セント の劇団員、長谷川晴奈(はせがわ はるな)が、8月31日、自宅での筋力トレーニングの様子をSNSにアップし、“美しすぎる腹筋”が大きな話題となっている。長谷川は、「あれ、うちってエイトパックなのかな?最近鍛えてて胸の下の辺りまで腹筋の筋肉増えてきたの」というコメントともに、スポーツブラにレギンスのスタイルで、引き締まったお腹を映した写真を公開。「家族に見せたら抱き心地悪そうって言われたwww」という自虐ネタとともに、見事に8つに割れた“エイトパック”の腹筋を大胆に披露した。新型コロナウィルスによる自粛をきっかけにトレーニングを始めたという長谷川は、ストイックな性格を武器に約4ヵ月間毎日トレーニングを継続。その努力を追ってきたファンからは、「毎日の継続ほんとすごいです」「努力の賜物ですね」「エイトパックは漫画でしか見たことなかったです」「ハリウッド女優みたい」「SASUKEとかチャレンジできそうだね!」と称賛する声が多数届いた。近日中にトレーニングの様子を生配信することも企画しているとのことで、今後の長谷川の動向に注目だ。長谷川晴奈 OFFICIAL Twitterhttps://twitter.com/haruna_hasegawa長谷川晴奈 OFFICIAL Instagramhttps://instagram.com/haruna_hasegawa71/劇団4ドル50セント OFFICIAL WEBSITEhttps://www.4dollars50cents.com