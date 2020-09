俳優の小出恵介(36)が2日、俳優・小栗旬(37)とその兄で元俳優の小栗了(43)との3ショットをInstagramで公開した。

先月21日、自身のインスタで活動再開を報告した小出はこの日、「Yeah brothers. I was so happy that I could reunite with you guys」(兄弟。再会できてうれしいよ)と英語のコメントと共に同写真を投稿。男同士の親密な友情を表す「#bromance」という言葉を添えた。

小出と小栗旬は映画『キサラギ』(2007)で共演したほか、小栗の監督デビュー作『シュアリー・サムデイ』(2010)では小出が主演を務めた。(大倉雅人)