女優の多部未華子が主演を務める映画『空に住む』より、本予告とポスタービジュアルが解禁された。本予告では、多部演じる主人公・直実と岩田剛典演じるスター俳優・時戸の出会いの場面も映し出されている。本作は、青山真治監督7年ぶりの長編新作で、ストーリーの原点となったのは、作詞家・小竹正人が手掛けた同名小説(講談社)。主人公の人生を主軸にしながら、異なる境遇で悩みを抱える20〜30代女性たちの姿を映し出し、両親との死別、妊娠、出産など、現代女性の人生のターニングポイントに迫るさまざまなドラマと、彼女たちを支える人々の感情の機微や葛藤が、エチュードの様に丁寧に描かれる。公開された予告編では、ソファに倒れ込んだ直実(多部)が疲れ切った表情で「男も仕事もたくさんですわ」とつぶやく場面から始まる。両親の急死を受け止めきれないまま、大都会を見下ろすタワーマンションの高層階で暮らし始めた直実。まるで“空”に住んでいるかのような感覚をもたらすその空間で、寄り添っているのは猫のハルだけ。そんな直実がエレベーターで偶然乗り合わせたのが、スター俳優の時戸森則(岩田)。サングラスを外した時戸の顔を見て、思わず「あっ」と声を上げてしまう直実の様子が映し出される。予告の最後には、何かを決意したような顔で空を眺めながら伸びをする直実の姿が。時戸をはじめ、さまざまな人との出会いによって変化した彼女が選んだ未来とはー。予告全編に流れるのは、三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEが担当する主題歌「空に住む 〜Living in your sky〜」。温かく包み込むような歌詞とメロディーが、誰もが抱える悩みや孤独を癒し、そっと背中を押してくれるような一曲だ。ポスターは、両親を亡くし心の整理がつかないままタワーマンションに連れてこられた直実が、切ない表情で空を見上げている印象的なビジュアル。空に浮いているかのように、ぼんやりと漂う直実の不安定な心を写し出したものとなっている。多部は「青山真治監督の描く作品の空気は、参加した私にも言葉にできないとても独特な世界観でした。撮影をしていた約1ヵ月はとにかく、その世界観にどっぷりと浸かりたいという思いで必死だったような気がします」と撮影当時を振り返っている。映画『空に住む』は10月23日より全国公開。