モバイルバッテリー、エレコム製がいま売れている！ モバイルバッテリー週間売れ筋ランキングTOP10
「BCNランキング」2020年8月24日から30日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 モバイルバッテリー ホワイトフェイス
DE-M01L-6400WF（エレコム）
2位 Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ホワイトフェイス
DE-C16L-10050WF（エレコム）
3位 単3形 エネループ 4本付 USB入出力付急速充電器セット
K-KJ87MCC40L（パナソニック）
4位 モバイルバッテリー ホワイト
DE-M01L-6400WH（エレコム）
5位 モバイルバッテリー ブラック
DE-M01L-6400BK（エレコム）
6位 モバイルチャージャー単三電池6本タイプ
QX-003WH（クオリティトラストジャパン）
7位 スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー 5200mAhタイプ ホワイト
BSMPB5210P2WH（バッファロー）
8位 モバイルバッテリー Pile one ホワイト
DE-M07-N6030WH（エレコム）
9位 Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ブラック
DE-C16L-10050BK（エレコム）
10位 USB Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー ホワイトフェイス
DE-C10L-6400WF（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 モバイルバッテリー ホワイトフェイス
DE-M01L-6400WF（エレコム）
2位 Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ホワイトフェイス
DE-C16L-10050WF（エレコム）
3位 単3形 エネループ 4本付 USB入出力付急速充電器セット
K-KJ87MCC40L（パナソニック）
4位 モバイルバッテリー ホワイト
DE-M01L-6400WH（エレコム）
5位 モバイルバッテリー ブラック
DE-M01L-6400BK（エレコム）
6位 モバイルチャージャー単三電池6本タイプ
QX-003WH（クオリティトラストジャパン）
7位 スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー 5200mAhタイプ ホワイト
BSMPB5210P2WH（バッファロー）
8位 モバイルバッテリー Pile one ホワイト
DE-M07-N6030WH（エレコム）
9位 Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ブラック
DE-C16L-10050BK（エレコム）
10位 USB Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー ホワイトフェイス
DE-C10L-6400WF（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。