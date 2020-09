ジョニー・リー・ミラー演じるホームズと、ルーシー・リュー演じる女性版ワトソンが活躍する犯罪推理ミステリー『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY ファイナル・シーズン』のDVDリリースを記念して、特典映像に収録されているNG集の一部が公開された。本日(9月2日)DVDがリリースされた「ファイナル・シーズン」で、遂に完結を迎える『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』。今回公開された映像は、その「ファイナル・シーズン」のDVD‐BOXに収録される特典映像「NG集」の一部。ワトソン役のルーシー・リューは、ハリウッドの殿堂入りを果たしたトップ女優で、本シリーズでも監督を務めるなど、頭脳明晰なワトソンを地で行くような“キャリア女子”のイメージが強いが、映像の中で“意外な一面”を見せている。シリアスなシーンにもかかわらず、堪えきれずに笑ってしまい自らNGを誘発するルーシー。ジョニー・リー・ミラーら共演者にお詫びをする度に慰められる始末だ。さらに、彼女の寝ている耳元でジョニーが囁くとツボったのか、大興奮! 極めつけはどうしても「個人データ」を「個人“デート”」と言ってしまう、可愛らしすぎるボケぶりを披露。役柄や本人のイメージから、予想をいい意味で裏切る“ギャップ萌え”を見ることができる。ファンにとっても“ワトソン最後”の貴重な映像として楽しめること必至だ。『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY ファイナル・シーズン』のDVDは、発売&レンタル中。