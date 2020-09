札幌の一軒家で猫238匹…

今年の春、札幌の一軒家で238匹の猫が保護されたという衝撃的なニュースが流れました。多頭飼育崩壊というのは、これまでは多くても数十匹でした。ブリーダーでもない人が、200匹を超える猫を飼っていたのは、初めてではないでしょうか。

次から次と流れる多頭飼育崩壊をマスコミ経由で知らされた私たちは、異常な事件は自分とは縁もゆかりもない人がしたことだと結論づけているのかもしれません。ただ、動物好きの人は、動物虐待とは何かを知らないとこのようなことに陥る人もいるかもしれないのです。

当初は、「かわいそう」という気持ちで数匹を飼っていたのですが、避妊・去勢手術をしないで、密閉された空間だったことで、いつの間にか莫大な数になってしまいました。

多頭飼育崩壊は、ネグレクト(飼育放棄)になり、動物虐待になるのを知っていますか? 多頭飼育崩壊による、動物虐待について考えてみましょう。

〔PHOTO〕iStock

札幌市北区の一軒家には、50代の夫婦が住んでいました。

この夫婦は、事業を失敗したため家賃を滞納したので、大家さんは、家を明け渡すように求めました。その後、大家さんが、その家を訪れたところ、大量の猫を発見しました。そこには、なんと238匹もの猫がいました。

動物管理センターなどのスタッフらが立ち入って猫たちを保護しました。生きた猫以外に、2階の床には猫の骨が大量に散らばっていました。つまり共食いをしていたのですね。

多頭飼育崩壊の現場とは?

筆者は、室内で18歳のミニチュアダックスを飼っています。シニアなので、トイレ以外のところで、排泄をすることもあります。フローリングにペットシーツを敷き詰めていまが、1匹ですが、それでも世話は、たいへんです。

多頭飼育になると、犬猫のトイレの世話だけでも、時間がかかります。その上に、食事の世話もあります。このように、多頭いると、簡単に飼育崩壊になるのです。

具体的には、多頭飼育崩壊の現場は以下のようになっています。

・室内に入るとまず、排泄物の臭い、きついアンモニア臭がします。

・嘔吐物もあります。

・放し飼いの猫のケースは、壁やふすまなどは、ビリビリに引き裂かれています。

・床にはおびただしい数のごみ袋が放置されています。

・ハエ取り紙には、びっしりと黒いハエがついています。

・ハエが飛んでいます。

・共食いをしているケースも多く、骨が散らばっています。

・遺体があれば、ウジやハエがたくさんいます。

・ゴキブリなどもたくさんいます。

・多頭飼育では、近親交配が起こる。

閉鎖された空間に、避妊・去勢手術しないで犬や猫がいえれば、交配をします。犬猫は親と子でも関係なく交配します。近親交配を繰り返すと、奇形になる率が高くなります。

この札幌の多頭飼育崩壊の猫は、白い毛の子が多く(真っ白毛の子は、先天的に耳が不自由な子が多い)、耳が聞こえにくい子が多くいたそうです。

飼育環境が、このような悲惨な環境になっています。

何をもって虐待なのか?

多頭飼育やペットの虐待などの罰則引き上げなどを盛り込んだ改正動物愛護法が6月1日に施行されました。それでは何をもって動物虐待と決めるのでしょうか。

1960年代の英国で、家畜の劣悪な飼育管理を改善させ、家畜の福祉を確保させるために、その基本として「5つの自由 The Five Freedoms for Animal」が定められました。

現在では、家畜のみならず、ペット動物・実験動物等あらゆる人間の飼育下にある動物の福祉の基本になっています。そして、世界獣医学協会(WVA)においてもその基本方針の中で謳わています。

動物の5つの自由とは?

1. 飢えや渇きからの自由(Freedom from Hunger and Thirst)

健康を維持するために栄養的に十分な食事、そして新鮮な水を与えられていることです。

2. 不快からの自由(Freedom from Discomfort)

温度、湿度、照明など、それぞれの動物にとって快適な環境を用意できていることです。

たとえば、ケージは、 自由に身体の向きを変えることができ、自然に立つことができ、楽に横たわることができるものです。すし詰め状態などは、この精神に反するのです。

炎天下のときに、外に繋ぎっぱなしなどもダメです。雨風が防げないとダメですね。多頭飼育では、糞尿まみれ状態になることが多くみられます。

3. 痛み、外傷や病気からの自由(Freedom from Pain, Injury or Disease)

怪我をするような危険な環境で飼育しない。そして、病気になれば、治療を受けることができます。

4. 本来の行動する自由(Freedom to behave normally)

各々の動物種の本来の生態や習性に従った自然な行動が行えるようにすることです。たとえば、犬なら散歩に行くなどです。ずっとケージに入れっぱなしで散歩に行かないケースは、本来その種が持っている行動の自由を奪うのでダメですね。

5. 恐怖や苦痛からの自由(Freedom from Fear and Distress)

犬や猫は、痛みがないと思っている人もいますが、動物も精神的苦痛、過度なストレスで恐怖や痛みを感じます。もし、そのような兆候があれば、その軽減に努めましょう。

これからの「動物の5つの自由」から、虐待はどうか判断します。

札幌で起きた多頭飼育崩壊の問題点

私たちは、動物に対して、殴る、傷つけるなどのような積極的な虐待に対しては、いけないという認識を持っています。その一方、多頭飼育崩壊によるネグレクト(飼育放棄)が、虐待という認識に乏しいのです。

動物の場合のネグレクトとは、飼育放棄。満足な食事を与えなかったり、病気や怪我をしても放置したり、劣悪な環境で飼育する行為です。

ひとりの人が、猫や犬の世話をできる数はそう多くありません(私は、ひとりが世話できる数は、せいぜい3匹ぐらいだと思っています)。

〔PHOTO〕iStock

たとえば、多頭飼育になると、新鮮な水がいつでも、十分飲めるという「飢えや渇きからの自由」からのすぐに違反してしまいます。多頭飼育崩壊の現場に行くと、水飲みに苔が生えていることは、よくあることなのです。

それに加えて、糞尿の処理が適切にされていないことが多く、この札幌の多頭飼育崩壊の家でも強烈なアンモニア臭と腐敗臭があったとか。これは、「不快からの自由」に反していることです。

このように、保護した犬猫は、数が増えるとこのような劣悪な環境でペットを飼育することになり、結果的には、それが虐待になるわけです。

SNSやブログで承認欲求が満たされ…

いまの時代、犬猫を飼っている人は、SNSやブログを使ってペットの情報を発信しています。保護した動物を愛護することは、とても尊敬できることです。

ネットでそのようなことを発すると、「いいね」を多くもらえます。自分がしている愛護活動が、承認欲求が満たされるのです。「いいね」の数で、数値化できるので、とてもわかりやすいですね。

それでついつい犬猫を集めてしまって、多頭飼育になる人もいます。数が多くなるとネグレクトになる危険性があるわけです。つまり、「いいね」の承認欲求のために、多頭飼育に陥り、崩壊が起きている現場もでてきています。

ネットに投稿している子は、丁寧に世話されていますが、他の数十匹のことは、どうなっているのか、不安が残ります。

多頭飼育崩壊を防ぐために

基本的なことですが、犬や猫を飼ったらまずは、避妊・去勢手術をすることです。

猫は、ネズミ算ならぬ猫算で繁殖します。最近は、栄養状態がよいので、生後4ヵ月で発情が来る子もいます。そして、妊娠期間が2ヵ月と少しなので、1年に3回ぐらい出産できるのです。

猫や犬は、ご存じのように、子どもの数が1匹ということは、まれで数匹は産みます。そうなると猫は、避妊・去勢手術をしないオスメスで飼っていると1年ぐらいで、すぐに20匹ぐらいになりますね。気がついたら、ひとりの人が面倒をみることができない、取り返しのつかない状態になります。

何度も繰り返される

多頭飼育崩壊をした飼い主は、猫や犬をすべて引き取っても、また同じように多頭飼育する可能性が高いといわれています。そのため、長期にわたり観察して、指導する必要があります。

一度、多頭飼育崩壊が起きてしまうと、犬猫の行き場所も含めて収束は容易ではありません。

行政の環境担当に、犬猫のふん尿の臭いがひどいと苦情が入ったら、福祉担当と情報共有し一緒に訪問すべきです。行政が動いてくれないと、多頭飼育崩壊は、未然に防ぐことは難しいのです。

〔PHOTO〕iStock

そう簡単に解決できない問題ですが、私たちは、多頭飼育が崩壊してネグレクトになり、これが虐待になることをしっかり認識して、同様のことが起こらないようにしないといけません。

多くの人が多頭飼育とネグレクトの関係を知ることで、状況が良くなっていくことを願っています。