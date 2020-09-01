¡Ø¤µ¤ó¤«¤¯Áë¤Î³°Â¦¤ÏÌë¡Ù2021Ç¯¤Ë¸ø³«±ä´ü »ÖÂº½ß¤¬¶ÛµÞÀ¼ÌÀ¡ÖÆ°¤¤Þ¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤Ë¤è¤ëW¼ç±é±Ç²è¡Ø¤µ¤ó¤«¤¯Áë¤Î³°Â¦¤ÏÌë¡Ù¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ»ÖÂº¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¡Ö»ÖÂº¡¢Æ°¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢´é¤ËÎ¾¼ê¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¡£»ÖÂº½ß¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤ËÏÃÂêÊ¨Æ
ËÜºî¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥·¥¿¥È¥â¥³¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Û¥é¡¼¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÍ©Îî¤¬¸«¤¨¤ëÆÃ°ÛÂÎ¼Á¤Ë¶±¤¨¡¢Çº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½ñÅ¹°÷¡¦»°³Ñ¹¯²ð¡Ê»ÖÂº¡Ë¤¬¡¢½üÎî»Õ¡¦ÎäÀîÍý¿Í¡Ê²¬ÅÄ¡Ë¤ÎÍ¶¤¤¤Ç½üÎîºî¶È¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2¿Í¤Ï·º»ö¡¦È¾ß·¤«¤é1Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ÎÁÜºº¶¨ÎÏ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£2¿Í¤Ï°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ï¼ö¤¤¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¸µÝ°ºä46¤ÎÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¸å¤Ë½é½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö½é¤Ï10·î30Æü¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¡¢¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸ø³«±ä´ü¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ø³«±ä´ü¤òÈ¯É½¡£»ÖÂº¡¢²¬ÅÄ¡¢Ê¿¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¸ø³«±ä´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¶¤ò¸ì¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¼ê¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÖÂº¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö¤³¤Î¾õ¶·²¼¤Ç±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡¢»£¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÂô»³¤¢¤ë¡£¿§¤ó¤Ê¿Í¤¬²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¿Í¤âÂô»³¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê»þ¤À¤«¤é¤³¤½àºîÉÊá¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£Àä¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÈáÄË¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö»ÖÂº¡¢Æ°¤¤Þ¤¹¡£´û¤ËÆ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤ÇÂ¿¿ô¤Î±Ç²è¤¬¸ø³«±ä´ü¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£5·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿±Ç²è¡ØÂÀÍÛ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ù¤ä¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡¿¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£Ê£¿ô²ó¸ø³«¤ò±ä´ü¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥à¡¼¥é¥ó¡Ù¤Ï·à¾ì¸ø³«¤òÃÇÇ°¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ç9·î4Æü¤è¤ê¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Î¤ß¹Ô¤¦¡Ê·î³Û²ñ°÷ÎÁ¶â¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¯¥»¥¹ÎÁ¶â¤òÄÉ²Ã¤Ç»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç»ëÄ°²Ä¡Ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ø¥à¡¼¥é¥ó¡Ù9·î4Æü¤è¤ê¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿® ·à¾ì¸ø³«¤Ê¤·
¡ÎÆ°²è¡ÏÝ°ºä46½Ð±é¡¿¥Ð¥¤¥È¥ëCM¡Ö¥À¥ó¥¹ÊÔ¡×
¥³¥í¥Ê¼ýÂ«¸«¤¨¤º¡¢¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥Æ¥Í¥Ã¥È¡ÙÁ´ÊÆ¸ø³«¤¬»°ÅÙ±ä´ü
¡ÎÆ°²è¡ÏÝ°ºä¤ÎÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢¥¬¥à¤ò¿©¤Ù¤¿¤éÂçÊÑ¿È¡ª¡¿¥í¥Ã¥Æ¡ÖXYLITOL¡×CM
Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢´é¤ËÎ¾¼ê¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¡£»ÖÂº½ß¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤ËÏÃÂêÊ¨Æ
ËÜºî¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥·¥¿¥È¥â¥³¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Û¥é¡¼¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÍ©Îî¤¬¸«¤¨¤ëÆÃ°ÛÂÎ¼Á¤Ë¶±¤¨¡¢Çº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½ñÅ¹°÷¡¦»°³Ñ¹¯²ð¡Ê»ÖÂº¡Ë¤¬¡¢½üÎî»Õ¡¦ÎäÀîÍý¿Í¡Ê²¬ÅÄ¡Ë¤ÎÍ¶¤¤¤Ç½üÎîºî¶È¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2¿Í¤Ï·º»ö¡¦È¾ß·¤«¤é1Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ÎÁÜºº¶¨ÎÏ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£2¿Í¤Ï°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ï¼ö¤¤¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¸µÝ°ºä46¤ÎÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¸å¤Ë½é½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö½é¤Ï10·î30Æü¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¡¢¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸ø³«±ä´ü¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ø³«±ä´ü¤òÈ¯É½¡£»ÖÂº¡¢²¬ÅÄ¡¢Ê¿¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¸ø³«±ä´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¶¤ò¸ì¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¼ê¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÖÂº¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö¤³¤Î¾õ¶·²¼¤Ç±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡¢»£¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÂô»³¤¢¤ë¡£¿§¤ó¤Ê¿Í¤¬²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¿Í¤âÂô»³¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê»þ¤À¤«¤é¤³¤½àºîÉÊá¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£Àä¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÈáÄË¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö»ÖÂº¡¢Æ°¤¤Þ¤¹¡£´û¤ËÆ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤ÇÂ¿¿ô¤Î±Ç²è¤¬¸ø³«±ä´ü¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£5·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿±Ç²è¡ØÂÀÍÛ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ù¤ä¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡¿¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£Ê£¿ô²ó¸ø³«¤ò±ä´ü¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥à¡¼¥é¥ó¡Ù¤Ï·à¾ì¸ø³«¤òÃÇÇ°¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ç9·î4Æü¤è¤ê¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Î¤ß¹Ô¤¦¡Ê·î³Û²ñ°÷ÎÁ¶â¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¯¥»¥¹ÎÁ¶â¤òÄÉ²Ã¤Ç»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç»ëÄ°²Ä¡Ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ø¥à¡¼¥é¥ó¡Ù9·î4Æü¤è¤ê¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿® ·à¾ì¸ø³«¤Ê¤·
¡ÎÆ°²è¡ÏÝ°ºä46½Ð±é¡¿¥Ð¥¤¥È¥ëCM¡Ö¥À¥ó¥¹ÊÔ¡×
¥³¥í¥Ê¼ýÂ«¸«¤¨¤º¡¢¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥Æ¥Í¥Ã¥È¡ÙÁ´ÊÆ¸ø³«¤¬»°ÅÙ±ä´ü
¡ÎÆ°²è¡ÏÝ°ºä¤ÎÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢¥¬¥à¤ò¿©¤Ù¤¿¤éÂçÊÑ¿È¡ª¡¿¥í¥Ã¥Æ¡ÖXYLITOL¡×CM