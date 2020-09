9人組グローバル・ガールズグループ、NiziUの公式インスタグラムが1日、デビュー曲「Make you happy」ミュージックビデオのYouTubeでの再生回数が1億回を突破したことを報告。メンバーのMAYUKAが自分たちも驚いていることを明かし、「感謝の気持ちを忘れずにもっともっと努力していくのでこれからも応援宜しくお願い致します」とつづっている。NiziUは、ソニーミュージックと韓国のJYP Entertainmentによる合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project」から誕生した9人組グローバル・ガールズグループ。『Make you happy』はNiziUのプレデビューデジタルミニアルバムで、6月30日に日韓、7月1日に全世界に配信された。中でも、JYP Entertainmentの公式YouTubeチャンネルで公開された表題曲「Make you happy」のミュージックビデオは、1日現在で再生回数が1億回を突破した。グループの公式インスタグラムで、メンバー9人が写る写真とともに、MAYUKAが1億回突破を報告し、「私達も驚いています」とコメント。「本当に沢山の方々に見て頂けて嬉しいです ありがとうございます」と感謝をつづるとともに、「感謝の気持ちを忘れずにもっともっと努力していくのでこれからも応援宜しくお願い致します」と締めくくっている。ファンからは祝福のコメントが殺到。また、9人でハートマークを作ったり、ピースサインを作る写真についても「かわいい」といったコメントが相次いでいた。引用:「NiziU」公式インスタグラム(@niziu_artist_official)