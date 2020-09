茂木敏充外相の記者会見での外国人記者に対するやりとりが批判を集めている。外国人の女性記者が日本語で行った質問に対し、英語で聞き直し、さらに「日本語わかっていただけますか」などと答え、ネット上では「差別的」といった指摘も出ている。今回の茂木氏の振る舞いの問題点を考えた。【古川宗/統合デジタル取材センター】

定例会見 記者質問に英語で質問返し

批判を集めているのは8月28日の外務省の定例記者会見。英字紙ジャパンタイムズの大住マグダレナ記者が、新型コロナウイルス感染拡大防止への水際対策として実施している在留外国人の入国規制に関し、「再入国の緩和の方向性」と「規制導入の科学的な根拠」を日本語で質問した。茂木氏は、一つ目の緩和の方向性についての調整状況は回答したが、二つ目の科学的な根拠については答えなかったため、大住さんが「すみません、科学的な根拠について」と更に問いかけると、茂木氏は「What do you mean by scientific?」(科学的とはどういう意味?)と英語で聞き直した。大住さんは「日本語でいいです。そんなにばかにしなくても大丈夫です」と抗議すると、茂木氏は「ばかにしてないです。全くばかにしてないです」と否定。しかし、再度科学的な根拠を問いただすと、茂木氏は「出入国管理の問題ですから、出入国管理庁にお尋ねください」と質問に答えず、「日本語、わかっていただけましたか」と付け加えた。

以前にも記者の日本語に嫌み

茂木氏が記者の日本語能力に嫌みを言うのは、実は今回が初めてではない。7月21日の記者会見でも、同じく在留外国人の再入国規制について、日本語で質問したフランス人記者に対し、「(再入国という言葉が)産油国に聞こえたので、oil producing countries(産油国)のことを聞かれたのかと思いまして、再入国ということで、質問の趣旨はわかりました」と当てこすった。

今回の記者会見で、英語で話しかけられた大住さんだが、実は出身はポーランドで日本で暮らして15年以上になる。記事は英語で書くが、取材や日常生活では日本語を使い、「第1言語は日本語」だという。

茂木氏の対応について、大住さん自身は「特に差別的だとは思わなかった」と話す。「政治家が普段聞かれないような質問に対して、言い逃れをするのはよくあることで、それは日本国籍の記者が質問しても同じでしょう」。ただ、大住さんはこうも話した。「よくあるような『大臣、受け止めをお願いします』といった質問ではなく、私がしたのは(外務省が)回答を用意していない複雑な質問だったから、大臣も驚いたのでしょう。外国人の記者だから、言語の問題に話題をそらされてしまった」

「何重にも不適切」

一方で、ツイッター上では、今回のやりとりについて、「ばかにしすぎ」「相手はきちんとした日本語で質問している。こんな非常識な対応こそが、日本をおとしめている」などと批判が相次いだ。

茂木氏の態度について、ウェブマガジン「ニッポン複雑紀行」編集長で、日本の移民事情に詳しいライターの望月優大さん(34)は「都合の悪い質問に答えないために、記者の日本語能力をおとしめ、質問者自体の信頼を下げようとした」と指摘する。「わざわざ『日本語わかっていただけましたか』と加え、『記者の質問が悪く、答えるに値しない』という雰囲気をつくっています」

また、質問の内容が、在留外国人の再入国規制に関してだったことも「非常に重要」と望月さんは見る。「記者は外国籍市民に長期間再入国を認めてこなかった規制に関し、国籍の有無で線を引いた科学的な根拠を問うています。要は政府に不当な外国籍住民軽視の姿勢があるのではないかが問われている。にもかかわらず、大臣は科学的根拠の有無を最後まで答えないばかりか、答えずに済ませるためにあえて外国にルーツのある方を侮辱する振る舞いをした。何重にも不適切で、今回の振る舞いと在留外国人の権利の厳しい制限とは通底しています」