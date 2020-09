米MTV主宰のミュージックビデオの祭典、全米最大級の音楽授賞式MTVビデオ・ミュージック・アワード(VMA)が現地時間8月30日に開催された。最多9部門にノミネートされたレディー・ガガが、最優秀アーティスト賞、最優秀コラボレーション賞など5つの賞を受賞しトップとなった。今年のMTVビデオ・ミュージック・アワードは、新型コロナウイルスの影響を受け、当初予定されていた米ニューヨークのバークレイズ・センターでの開催は行わず、ニューヨーク市内のいくつかの会場に分れて開催。ニューヨークとロサンゼルスでそれぞれ前もって撮影された映像を交えての放送となった。最多受賞はレディー・ガガで、今年初めて設置されたトリコン・アワード(Tricon Award)を始め、5つの受賞。アリアナ・グランデと共に、今回7つの部門にノミネートされていたコラボレーション楽曲「Rain On Me」を、マスク姿でパフォーマンスした。ガガは今回の授賞式で、合計9バージョンのルックを披露したが、レッドカーペットではAreaのメタリックシルバーの宇宙を思わせるドレスに、Conrad Muscarellaの口元まである透明のヘッドピースを合わせるなど、どのルックでもマスクをファッションに取り込んでいたのが印象的だった。受賞結果は以下の通り。<最優秀ビデオ賞/VIDEO OF THE YEAR>ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」<最優秀アーティスト賞/ARTIST OF THE YEAR>レディー・ガガ<最優秀楽曲賞/SONG OF THE YEAR>レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」<最優秀コラボレーション賞/BEST COLLABORATION>レディー・ガガ with アリアナ・グランデ 「Rain On Me」<トリコン・アワード/Tricon Award>レディー・ガガ<プッシュ・ニュー・アーティスト賞/PUSH BEST NEW ARTIST>ドージャ・キャット<最優秀ポップ・ビデオ賞/BEST POP>BTS「On」<最優秀ヒップホップ・ビデオ賞/BEST HIP HOP>ミーガン・ザ・スタリオン「Savage」<最優秀ロック・ビデオ賞/BEST ROCK>コールドプレイ「Orphans」<最優秀オルタナティブ・ビデオ賞/BEST ALTERNATIVE>マシン・ガン・ケリー「Bloody Valentine」<最優秀ラテン・ビデオ賞/BEST LATIN>Maluma ft. J.バルヴィン 「Que Pena」<最優秀R&B・ビデオ賞/BEST R&B>ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」<最優秀K‐POP・ビデオ賞/BEST K‐POP>BTS「On」<ビデオ・フォー・グッド賞/VIDEO FOR GOOD>H.E.R.「I Can’t Breathe」<最優秀ミュージック・ビデオ・フロム・ホーム賞/BEST MUSIC VIDEO FROM HOME>アリアナ・グランデ&ジャスティン・ビーバー「Stuck with U」<最優秀自主隔離パフォーマンス/BEST QUARANTINE PERFORMANCE>CNCO (MTV Unplugged at Home)<最優秀サマーソング賞/SONG OF SUMMER>BLACKPINK「How You Like That」<最優秀監督賞/BEST DIRECTION>テイラー・スウィフト「The Man」<最優秀撮影賞/BEST CINEMATOGRAPHY>レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」<最優秀アートディレクション賞/BEST ART DIRECTION>マイリー・サイラス「Mother’s Daughter」<最優秀視覚効果賞/BEST VISUAL EFFECTS>デュア・リパ「Physical」<最優秀振付賞/BEST CHOREOGRAPHY>BTS 「On」<最優秀編集賞/BEST EDITING>マイリー・サイラス「Mother’s Daughter」