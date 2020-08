「朝活手帳」の著者 池田千恵さんの連載「朝ノートで作る!マイストーリーの育て方」では、朝時間を活用して人生を変えた池田さんに朝時間×ノートの使い方、考え方をご紹介いただきます。ノートを用意して、一緒に朝ノート習慣をはじめませんか?



第10回:こうなったら最高!朝ノートで理想の1日を描いてみよう(前編)

おはようございます!朝イチ業務改革コンサルタントの池田千恵です。この連載では、朝時間でノートに自分の過去(自分が紡いできた物語)や未来(これから紡ぐ物語)を描くことで、小さいころからの夢やワクワク、興味の向かう先を思いだし、未来の夢につながる「道しるべ」を見つける方法を紹介します。

連載10回目の今回は、朝ノートで、その日のわくわくが詰まった「理想の時間割」を作る方法について解説します。

「1日24時間じゃ足りない!」と感じるのはなぜ?

早起きに興味がある人は「あれも欲しい、これも欲しい」…そんな欲張りな人が多いと感じます。欲張りな分「1日が24時間じゃ足りない!」と感じることもあるでしょう。 私は欲張りは大いに結構だと思っています。なぜなら、欲張りは自分をもっともっとバージョンアップさせたいという意欲の裏返しだからです。 ただ、やりたいことがありすぎるときに心配なのが、やりたいことのために睡眠時間を削ってしまうこと。時間を詰め込んで睡眠時間を削りながら、頭が働かない中でやりたいことを続けようとすると、「やりたい」のアンテナが鈍ってしまうのです。

「やりたい」へのアンテナが鈍ると、本当はやりたくないことやしなければならないこと(=Have to)を、やりたいことだ(=Want)と勘違いし、後生大事にしてしまいます。

例えば、「朝活して掃除したい」という場合、ホントに掃除が大好きで、床がピカピカになる様を見ていて最高だと感じるなら、それは本当に「したいこと」ですよね。でも、最初に掃除しないと自分が気持ち悪いから仕方なく…なら、本当に「したいこと」ではないではないでしょうか。

Want ではなく Have to で日常を埋めてしまうことは、心から「したい」と思う気持ちを、忙しさに紛れてないがしろにしているのと同じ。そして、そんな Have to で1日を埋めてしまうと、当然1日24時間では足りなくなります。

つまり、いつも時間が足りないとか、何かに追われている気がするといった心当たりがある人は、この Have to と Want が混在している可能性があります。本当に心から、誰かに止められようが何をしようが、思わずやってしまうこと。それが「Want」です。まずは、自分の Want を探すところからはじめてみましょう。

朝ノートには「Want」が詰まった時間割を描こう! そこで登場するのが朝ノートです。前向きになれる朝の時間で、Want を詰め込んだ理想的な1日の時間割をわくわく描いてみませんか? まずは、ノートに次の図のような時計の枠を描き、その日の理想の時間割を埋めてみましょう。この図を保存し、拡大印刷してノートに貼り付けてもOKです。

ポイントは「現状よりも理想」

重要なポイントは現状に引っ張られず、理想の時間割をイメージすること。

例えば、通勤時間が1時間、勤務時間が7時間という現状…それは理想ですか?人によっては理想ではないかもしれませんよね。もし1日3時間しか働かないことが理想なら、3時間労働の時間割をつくってしまっていいんです。

現状を「仕方ない」「そういうものだ」と固定して考えずに、思考の枠を取り払う手段=この時間割作成なのです。

明日公開予定の後編では、自分で作った理想の時間割をどうやって現実に近づけるか?そのヒントをお伝えします。どうぞお楽しみに。

☆本連載は毎月1日・2日の公開です。

☆後編「理想の毎日が手に入る!?朝ノートに描いた「時間割」活用法」は、9/2(水)公開予定です。