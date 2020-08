米YouTuberのTailosive Tech(@TailosiveTech)氏が、「Apple Watchの、ケースサイズ44mmのGPS + Cellularモデルの配送予定日が未定になっている。Apple Watch Series 6がまもなく発表される兆候だろう」とTwitterに投稿しています。

Tailosive Tech(@TailosiveTech)氏は、ステンレススチールケースとエディションの44mmのGPS + Cellular(LTE)モデルが在庫切れだと報告しています。



Been looking through Apple Watch ship times and it appears almost EVERY single 44mm watch with LTE is unavailable to ship or pickup. Exception being silver aluminum but all the SS and Edition watches are gone in the 44mm size. Series 6 probably be dropping soon! pic.twitter.com/goYux8MrIF

