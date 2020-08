【今週スタートの海外ドラマ】一時代を築いた『クリミナル・マインド』『ビッグバン★セオリー』『ARROW』がファイナル！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(8月31日〜)は、『キャッスル』のネイサン・フィリオンが主演を務める新作ドラマや、『The Boys/ザ・ボーイズ』待望の新シーズンが始まる他、一時代を築いた『クリミナル・マインド FBI行動分析課』『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』『ARROW/アロー』がファイナル! お見逃しなく!

8月31日(月)から9月6日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

■9月1日(火)

■23:00〜『クリミナル・マインド FBI行動分析課』ファイナルシーズン(WOWOWプライム)

2005年の放送開始以来、大ヒットを続けた犯罪捜査ドラマが全15シーズン&全324話で幕を下ろす。通称"カメレオン"と呼ばれるエヴァレット・リンチのことが気掛かりだったロッシ。そんな中、胴体の皮を剥がされた身元不明男性の遺体が発見され、ロッシはリンチの犯行だと主張するが、異常なほど固執する彼に他のメンバーは同意できなかった。

■9月2日(水)

■『ARROW/アロー』ファイナルシーズン(発売&レンタル)

"アローバース"と呼ばれる壮大な世界が生まれるきっかけを作ったDCドラマもファイナル。神のような存在であるモニターが現れ、オリバーは自らの命が犠牲になるかもしれないと知りつつも、家族、そしてチームから離れてかつてないほど困難な戦いに挑む。そして、オリバーはヒーローであることの真の意味を学ぶことに。

■9月3日(木)

■23:00〜『ザ・ルーキー 40歳の新米ポリス!?』(WOWOWプライム)

『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』のネイサン・フィリオンが主演を務め、『クリミナル・マインド FBI行動分析課』『グレイズ・アナトミー』のプロデューサーであるマーク・ゴードンが手掛ける痛快ポリスドラマがついに日本上陸! アラフォーの中年男性ジョンが妻との離婚を機に"夢を追いかけたことがない"自分の人生を再出発させようと、市警のパトロール警官になる。





■『新米刑事ヴァランダー』(Netflix)

ヘニング・マンケルがクルト・ヴァランダー刑事を主人公に描いた小説シリーズを原作とする、スウェーデン発のミステリー・サスペンスドラマ。残忍な憎悪犯罪が国民の感情をあおる中、警察官からいきなり昇進した新米刑事が事件の捜査にあたる。後に伝説の刑事となるクルト・ヴァランダーの誕生物語。

■9月4日(金)

■18:30〜『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』ファイナルシーズン(スーパー!ドラマTV)

2007年から米コメディドラマシリーズのトップを走ってきた大ヒットコメディも最終章。シェルドンとエイミーはニューヨークを訪れ、幸せな時間を過ごすが、またもや二人の間で意見の食い違いが起こる。シリーズ集大成にふさわしい出来事が盛りだくさん。





■『The Boys/ザ・ボーイズ』シーズン2(Amazon Prime Video)

昨年、Amazon Prime Videoで最も視聴されたオリジナルドラマとなり、大ヒットした異色スーパーヒーロードラマ。新キャラクターも登場する待望のシーズン2は、大きなクリフハンガーで終わったシーズン1最終話の直後からスタートし、ザ・ボーイズのメンバーが政府とスーパーヒーロー集団セブンに追われる展開に。





■『Away −遠く離れて−』(Netflix)

オスカー女優ヒラリー・スワンクと、『グッド・ワイフ』のジョシュ・チャールズが共演するSFドラマ。人類初となる有人火星探査に向けて多国籍チームを率いる米国人宇宙飛行士エマ・グリーン。地球に残した愛する夫と娘を想いながら、3年という長く危険な任務に挑む。しかし、宇宙へ突き進む任務の過酷さが増すにつれて、クルーの人間関係や地球に残した大切な人々から引き離されたことによる影響は、複雑になっていく。

■9月6日(日)

■23:00〜『アンという名の少女』(NHK総合)

世界中で愛されている不朽の名作をドラマ化。年老いた兄妹の養子となった孤児のアン。おしゃべり好きで想像力豊かな彼女は、いつも自分の心にまっすぐで、どんなにつらいことがあってもくじけない。そんなアンと出会い村の人たちも少しずつ変わっていく―。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『クリミナル・マインド15 FBI行動分析課 ザ・ファイナル』(c) ABC Studios/『ARROW/アロー <ファイナル・シーズン>』(c)2020 Warner Bros. Entertainment Inc. ARROW TM and all pre-existing characters and elements TM and (c)DC Comics./『ザ・ルーキー 40歳の新米ポリス!?』(c) 2018 Foxburg Financing, LLC and ABC Studios/『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』ファイナルシーズン (c) Warner Bros. Entertainment Inc./Netflix『新米刑事ヴァランダー』『Away −遠く離れて−』/Amazon Prime Video『The Boys/ザ・ボーイズ』/『アンという名の少女』 Marvin Moore (c) 2017 Northwood Anne Inc.