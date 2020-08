マーベル、DCの垣根を超えて...『ブラックパンサー』チャドウィック・ボーズマンへ追悼コメント

マーベル映画『ブラックパンサー』のティ・チャラ/ブラックパンサー役で知られるチャドウィック・ボーズマンが大腸ガンにより43歳で亡くなったことは当サイトでもお伝えした通り。彼の死を受けて共演者や友人たちがコメントを寄せている。米Entertainment Weeklyが報じた。

チャドウィックは2016年にステージ3の大腸ガンと診断され、撮影と平行しながら手術や化学療法を行っていたが、今月28日(金)にロサンゼルスの自宅で家族に見守られながら息を引き取っていた。

I'm absolutely devastated. This is beyond heartbreaking.



Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I'm endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King August 29, 2020



『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』などで共演していたスティーブ・ロジャース/キャプテン・アメリカ役のクリス・エヴァンスは、「本当に絶望的な気分だ。心が痛いといったレベルを超えている。チャドウィックは特別な人で、絶対にほかにはいないような存在だった。彼は熱心に仕事に取り組み、どんなことにも興味を持つアーティストだったよ。彼は多く素晴らしいことを成し遂げており、もっと関わるべきものがあった。僕らの友情にはこれからもずっと感謝し続けるよ。力強く眠ってくれ、王よ」とコメント。

Robert Downey Jr. Official(@robertdowneyjr)がシェアした投稿 - 2020年 8月月29日午前11時14分PDT



同じく『シビル・ウォー〜』などで共演していたトニー・スターク/アイアンマン役のロバート・ダウニー・Jrは、彼と笑い合う動画とともに下記のメッセージを投稿。「ボーズマン氏は命をかけて闘いながら、我々の演技のレベルを上げてくれた...それこそがヒロイズムだ。一緒に過ごした楽しい時をずっと忘れないよ。彼の笑い声や、彼がいかにマーベルの世界に新風をもたらしてくれたのかも...。#chadwickforever(チャドウィックよ、永遠に)」

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of August 29, 2020



『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』などで共演したブルース・バナー/ハルク役のマーク・ラファロは、「今年は多くの悲劇が起きているけれど、その中でもチャドウィック・ボーズマンを失ったことは受け入れがたい。本当に素晴らしい人であり、類まれな才能を持っていた。君は歴代の偉人に名を連ねる存在であり、その素晴らしさのほんの一部しかまだ見せていなかった。愛してるよ。力強く眠ってくれ、王よ」と呼びかけた。

Chris Hemsworth(@chrishemsworth)がシェアした投稿 - 2020年 8月月28日午後8時40分PDT



『〜インフィニティ・ウォー』などで共演したソー役のクリス・ヘムズワースは、チャドウィックとのツーショット画像に合わせて、「友よ、君のことが恋しくなる。本当に心が引き裂かれるよ。僕がこれまで出会った中で最も親切で優しい一人だった。家族の皆さんに愛とサポートを。チャドウィック、安らかに眠ってくれ」とメッセージ。

i will miss you, birthday brother. you were always light and love to me. my god ... forever and ever ... August 29, 2020



『〜インフィニティ・ウォー』などで共演したジェームズ・"ローディ"・ローズ/ウォーマシン役のドン・チードルは、実はチャドウィックとは誕生日が一緒(チャドウィックは1976年の11月29日生まれで、ドンは1964年の同日)。彼と一緒にオフを過ごしている画像とともに、「君のことが恋しくなるよ、誕生日仲間のブラザー。君はいつだって僕にとって光のような存在であり、愛すべき人だった。これまでも、これからもずっと...」と感動的な言葉を添えている。

chris pratt(@prattprattpratt)がシェアした投稿 - 2020年 8月月28日午後8時25分PDT



『〜インフィニティ・ウォー』などで共演したピーター・クイル/スターロード役のクリス・プラットは、「チャドウィックのご家族、彼を愛した人々に祈りを捧げるよ。世界が彼の類まれな才能を惜しむはずだ。どうか安らかな眠りを。#wakandaforever(ワカンダよ、永遠に)」と投稿。

Tom Holland(@tomholland2013)がシェアした投稿 - 2020年 8月月28日午後10時20分PDT



『シビル・ウォー〜』などで共演していたピーター・パーカー/スパイダーマン役のトム・ホランドは、チャドウィックが病院にいる子どもたちを訪ねた時の画像を投稿。「チャドウィック、あなたはカメラの前でもヒーローだったけど、それ以上にプライベートでヒーローだった。僕をはじめとした撮影現場にいるみんな、そして世界中の何百万人という人たちのロールモデルだった。多くの人に喜びと幸せをもたらしてくれた。あなたを友達と呼べるなんて光栄だよ。安らかに眠って」

August 29, 2020



『アベンジャーズ/エンドゲーム』で共演したキャロル・ダンヴァース/キャプテン・マーベル役のブリー・ラーソンは、ツーショット画像と一緒に、彼の人となりが分かるエピソードを分かち合った。「チャドウィックは、身体から力強さと安らかな雰囲気がにじみ出しているような人だった。彼は自分のためでなく他人のために何度も戦ってくれた。人の様子を見るために時間を割いてくれて、相手が自信を失っている時には励ましの言葉をかけてくれた。彼と交わした会話の数々や笑い合った思い出があるなんて、本当に光栄よ。チャドウィック、あなたとご家族の皆さんとともに私の心はあるわ。あなたのことが恋しいし、絶対に忘れない。力強く、そして安らかに眠ってね、私の友達」

Angela Bassett(@im.angelabassett)がシェアした投稿 - 2020年 8月月28日午後8時43分PDT



『ブラックパンサー』で共演していた彼の母親である女王ラモンダ役のアンジェラ・バセットは彼との意外な歴史を明かしている。「チャドウィックと私が家族として結ばれたことには意味があるの。みんなは知らないだろうけど、私たちの物語は歴史を変える作品となった『ブラックパンサー』よりずっと前に始まっていたの。『ブラックパンサー』のプレミアが行われた夜、彼があることを思い出させてくれた。私が昔ハワード大学の名誉学位を授与された時、彼はちょうどその大学に通っていて私のエスコート役を務めてくれていたのよ。それから何年も経って、友人、そして同僚として、とても名誉なその夜を一緒に楽しんだわ。私たちは何週間にもわたって一緒に準備し、働き、毎朝メイクアップの部屋で隣同士に座りながら、母と息子になる準備をしていた。あの経験すべてが楽しかったし誇りに思うわ。この若者の献身性にはとても学ぶところが多かったし、彼の笑顔を見るとこちらも自然と笑顔になった。そして信じられないような素晴らしい才能を持っていた。美しい魂の持ち主であり、完成されたアーティストであり、ソウルにあふれたブラザー...あなたは死んだのではなく旅立っただけなの...。あなたは持てるものすべてをいとも簡単に人々に分け与えてくれた。もう休んで、優しい王子様」

I don't have words. Rest In Peace, Bruh. Thank you for all you did while you were here. Thank you for being a friend. You are loved. You will be missed. August 29, 2020



『ブラックパンサー』で彼の叔父ウンジョブを演じていたスターリング・K・ブラウンは、「言葉もないよ。安らかに眠ってくれ、ブラザー。この世界にいる間に君がしてくれたことすべてに感謝しているよ。友人でいてくれてありがとう。君のことが大好きだし恋しいよ」とコメント。

THANK YOU August 29, 2020



『〜インフィニティ・ウォー』などで共演していたニック・フューリー役のサミュエル・L・ジャクソンは「チャドウィック、君がもたらしてくれたものすべてに感謝するよ。俺たちにはそれが必要だったし、君の献身をこれからも忘れないよ! 才能があり、献身的なアーティストでありブラザーだった君のことが、ただただ恋しい。安らかに眠ってくれ」とコメント。

Devastating news. We lost a great one. Takoto mai rā e Āriki. August 29, 2020



『マイティ・ソー バトルロイヤル』の監督であり、チャドウィックが出演する『〜エンドゲーム』に声優として参加していたタイカ・ワイティティは、「訃報を知って困惑しているよ。偉大な人間を失ってしまった。安らかに眠ってくれ、王よ」と、地元マオリの言葉を交えてコメント。

Heartbroken.

Rest in Power August 29, 2020



『アベンジャーズ』のフィル・コールソン役で知られるクラーク・グレッグは、「胸が痛い。力強く眠ってくれ。#WAKANDAFOREVER(ワカンダよ、永遠に)」とツイート。





Such a brutal loss. RIP, Chadwick. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 29, 2020



マーベル・シネマティック・ユニバースではないが、『デッドプール』シリーズなどでマーベルヒーローのウェイド・ウィルソン/デッドプールを演じるライアン・レイノルズは「なんて残酷な喪失なんだ。チャドウィックよ、安らかに眠ってくれ」とツイート。

Zachary Levi(@zacharylevi)がシェアした投稿 - 2020年 8月月28日午後7時47分PDT



『シャザム!』でDCヒーローのシャザムを演じたほか、『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』に出演していたザッカリー・リーヴァイは、「彼のことをよく知らないけれど、ちゃんと知り合う機会があればよかったと思う。ただ、親切さや深み、温かさを僕たちは共有していた。力強く眠ってくれ、チャドウィック。君の光を分けてくれてありがとう。#wakandaforever(ワカンダよ、永遠に)」

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman's family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. August 29, 2020



マーベル・スタジオは「心が痛い。チャドウィックのご家族のことにお悔やみを。あなたのレガシーは永遠に生き続ける。安らかに眠って」とツイート。

To a hero who transcends universes. Wakanda Forever. Rest in Power Chadwick. August 29, 2020



マーベルのライバルであるDCも「ユニバースを超えたヒーローへ。ワカンダよ、永遠に。チャドウィック、力強く眠ってくれ」とツイート。

そのほかにも、スパイク・リー監督(『ザ・ファイブ・ブラッズ』)、スコット・デリクソン監督(『ドクター・ストレンジ』)、マーク・ハミル&ジョン・ボイエガ(『スター・ウォーズ』シリーズ)、ウェズリー・スナイプス(『ブレイド』シリーズ)、ハル・ベリー(『X-MEN』シリーズ)、ケリー・ワシントン(『スキャンダル 託された秘密』)、ジェイミー・フォックス(『アメイジング・スパイダーマン2』)、ジェフリー・ライト(『ウエストワールド』)、ドウェイン・ジョンソン(『ワイルド・スピード』シリーズ)、リース・ウィザースプーン(『ビッグ・リトル・ライズ』)、アシュトン・カッチャー(『ハーパー★ボーイズ』)、ジョシュ・ギャッド(『アナと雪の女王』シリーズ)、ウーピー・ゴールドバーグ(『天使にラブソングを』シリーズ)、マライア・キャリー、ジョン・レジェンド、前大統領バラク・オバマなどがチャドウィックの死を悼んでいる。(海外ドラマNAVI)

