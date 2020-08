公開延期となっていた『劇場版 仮面ライダーゼロワン』(仮)が12月18日より、また『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE』(仮)が2021年新春に公開されることが決定。併せて、俳優の伊藤英明が『ゼロワン』にゲスト出演することが発表された。伊藤が演じる“謎の男”エス/仮面ライダーエデンは、本日8月30日放送されたテレビ版『仮面ライダーゼロワン』(テレビ朝日系)最終回に突如登場。エスはアークの秘書であるアズに渡されたプログライズキーとドライバーを装着し、仮面ライダーエデンに変身した。仮面ライダーエデンは、全身を駆け巡る血管のような輝くラインがあしらわれており、暗闇の中でも怪しく目立つデザインで、物々しい雰囲気を醸し出している。「この世界を破壊し、楽園を創造する」と怪しげなせりふを放ち、最終回に強烈な印象を残した謎の男“エス”の目的は…? 新たに出現した謎の男に対し、或人たちはどんな戦いを繰り広げるのか。劇場版ではテレビ版最終回に続く熱い展開が描かれる。「幼少の頃より仮面ライダー、特にスカイライダーは自分の中で永遠のヒーローでありました」と振り返る伊藤。「正直大人になるにつれ、その存在は自分の中で薄くなっていました。しかし、今年5歳になる息子の心を掴んで離さない令和第一弾目となる仮面ライダーゼロワンを、初めは自分も父親として仮面ライダーを観るのか、と感慨深い気持ちで一緒に見始めたところ、息子同様、いや、それ以上にハマっている自分がそこにいました」と『ゼロワン』の熱烈なファンであることを明かす。さらに「息子が一心に熱い羨望を向けている仮面ライダーゼロワンに、同じテレビに出ている人間として『俺はなぜその羨望を受けられないんだ!!』と嫉妬心を抱いたのです。笑」と語った上、念願の「仮面ライダー」シリーズ初出演が実現したことを「子供の頃から何度やってもリアルに出来ない変身を40年の時を経てさせて頂いた事にも甚く感動しております」と喜び、「是非、仮面ライダーゼロワンの最期をエスとして大いに盛り上げて行きたいと思っております」と意気込んでいる。一方、『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE』は、スーパー戦隊シリーズ第44作目にして令和初のスーパー戦隊であり、“宝石+乗り物”という斬新なモチーフで「人が輝いて生きること」を物語のテーマに、人々から希望や輝きを奪おうとする闇の軍団と戦う『魔進戦隊 キラメイジャー』(テレビ朝日系/毎週日曜9時30分)の劇場版最新作。映画『劇場版 仮面ライダーゼロワン』(仮)は12月18日より、『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE』(仮)は2021年新春に公開。