マーベル俳優出演作や『ビバヒル』超え作品も！イッキ見必至の恋愛ドラマ4選

海外ドラマといえばやっぱり外せないのが恋愛要素! そんなあなたに、恋愛要素たっぷりなドラマをご紹介しよう。甘酸っぱい青春ものから大人の恋まで、いろんな恋愛模様を取りそろえた。もちろんラブストーリーだけでなく、作品ごとにサスペンスやコメディ、ファンタジー、歴史ドラマなどの魅力もあり、ドキドキハラハラした気分が味わえるだろう。(※配信・放送情報は2020年8月下旬時点)

『レガシーズ』

ミスティック・フォールズにあるサルバトーレ寄宿学校。ここではヴァンパイア、人狼、魔女の子どもたちに能力の制御方法を教え、彼らを秘密裏に守っている。最強のヴァンパイアである父クラウスと人狼の母ヘイリーの間に生まれた娘ホープ・マイケルソンも、特殊な力の操り方を学んでいく。ある日、ホープと校長のアラリック・サルツマンは、新たな仲間を迎えるために出かけるが...。ヴァンパイアと人間の禁断の恋を描いた人気ドラマ『ヴァンパイア・ダイアリーズ』のスピンオフ『オリジナルズ』のさらにスピンオフである本作は、『オリジナルズ』終結から数年後の世界を描いている。生徒たちの多彩な特殊能力のほか、『ヴァンパイア・ダイアリーズ』時代からの特徴である美男美女が織りなす友情と甘酸っぱい恋愛ドラマも大きな見どころ。シーズン2はU-NEXTで独占見放題配信中。

『レガシーズ』をU-NEXTで観る

『アリー my Love』

ハーバード大卒の弁護士アリーは、弁護士事務所の上司にセクハラで抗議したせいでクビになるが、偶然出会った友人リチャードの経営する事務所で働くことに。そこにはなんと最愛の元恋人ビリーがいた。彼との再会にアリーの心はときめくが、ビリーはもう美人弁護士と結婚していて...。奇妙な三角関係の中で、弁護士として依頼人を日々助けるアリーの心情をユーモアたっぷりに描いた大ヒットコメディ。脚本を執筆したのは、元弁護士で多くのリーガルドラマを手掛けるデヴィッド・E・ケリー。裁判をめぐるヒューマンドラマの要素もしっかりあり、『エレメンタリー』のルーシー・リューや『アイアンマン』シリーズのロバート・ダウニー・Jrが出演していた作品としても知られる。U-NEXTで全5シーズンが見放題配信中。

『アリー my Love』をU-NEXTで観る

『The O.C.』

舞台は、カリフォルニア州の高級住宅街オレンジ郡(オレンジ・カウンティ=OC)。貧しい地区出身の不良少年ライアンが、OCで暮らす弁護士サンディ・コーエンに引き取られたことで新たな世界に飛び込み、セレブ高校生たちと出会っていく。ハイソな高校生たちのロマンスや葛藤をリアルに描き、さらに格差社会という社会問題も投影、LA流のトレンドファッションも盛り込んだ大ヒット作は、三角関係やすれ違いなど切ない要素たっぷりの青春ドラマが『ビバリーヒルズ青春白書』も超えると話題になった。U-NEXTで全4シーズンが見放題配信中。

『The O.C.』をU-NEXTで観る

『アウトランダー』

第二次世界大戦直後の世界から突然200年前にタイムスリップしてしまった従軍看護師のクレア。元の世界に残してきた愛する夫フランクと、1743年の世界で出会った若き戦士ジェイミーの狭間で揺れ動きながら、激動の歴史に立ち向かっていく。ダイアナ・ガバルドンの世界的ベストセラーを元にした大人のファンタジー・ラブロマンス。ゴールデン・グローブ賞、エミー賞など数々の賞レースで高く評価されている。U-NEXTでシーズン1〜2が見放題配信中。

『アウトランダー』をU-NEXTで観る

(海外ドラマNAVI)

Photo:『レガシーズ』 © Warner Bros. Entertainment Inc.

『アリー my Love』 © 1997 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

『The O.C.』 © Warner Bros. Entertainment Inc.

『アウトランダー』 © 2014 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.