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Text¡áYuki Ito
Photographs¡áTakafumi Matsumura, Hirofumi Kamaya
food coordinate ¡õ styling¡áNobuko Nakayama