コロナ蔓延を予言したドラマも！2020年日本初上陸作品5選

自粛期間中のおうち時間にと動画配信サービスに加入したものの、ドラマが溢れすぎていて何を観たらよいものかと悩む人もいるのでは? そんな人にぴったりな、今年日本初上陸を果たした新作ドラマの中から、おすすめの5本をご紹介。人気映画のスピンオフや、コロナウイルス蔓延がテーマのまるで今の世界を予見していたかのような作品など、今観ておきたい様々な作品が揃っている。(※配信・放送情報は2020年8月下旬時点)

『アウトブレイク ―感染拡大―』

カナダ・ケベック州モントリオールの街なかで、危険な未知のウイルスが先住民イヌイットのホームレスたちの間で広がろうとしていた。感染症のスペシャリストであり、緊急衛生研究所の所長であるアンヌ=マリー・ルクレール博士は、ウイルスの存在にいち早く気づき、その正体を掴もうと奔走。感染者と死者が急増してゆく中、その原因が感染力と致死率が極めて高い新型コロナウイルスであることが判明し...。新型コロナウイルスの蔓延をテーマに、今年1月から3月までカナダのTVAネットワークで放映され、そのあまりにもタイムリーでリアルな内容から「現在の世界を予言した」として大ヒット。本格医療ドラマとしても楽しめるウイルス・パニックスリラー。U-NEXTで見放題配信中。

『LA's FINEST/ロサンゼルス捜査官』

かつてマイアミでドラッグカルテルの取り締まりに従事していたシドニー・バーネットは、今ではロサンゼルス市警の刑事となっていた。公私ともに自由奔放で、勝手気ままに行動してきた彼女だが、論理的で緻密な元軍人のやり手刑事ナンシー・マッケンナと組むことに。考え方も性格も全く違う二人は、衝突しながらも問答無用・ルール度外視でロサンゼルスの凶悪犯罪に挑んでいく。しかし実は二人とも、誰にも言えない秘密を抱えていた...。ウィル・スミス&マーティン・ローレンス主演のポリスアクション映画『バッドボーイズ』シリーズのスピンオフで、世界観はそのままに、女刑事コンビの活躍を描く痛快バディ・クライムアクションドラマとなっている。主演は、『ダーク・エンジェル』以来18年ぶりにドラマにレギュラー出演するジェシカ・アルバ。U-NEXTで独占見放題配信中。

『マンション・ハウス・ホスピタル』

舞台はアメリカ南北戦争時代の1862年、北部との境界に位置する南部の町バージニア州アレクサンドリアにある"マンション・ハウス・ホスピタル"。本来は北部軍の病院だが、土地柄ゆえに両軍の負傷した戦士を抱えており、病院内は混沌としていた。敵と味方が入り乱れる状況で、医師たちは救うべき命に違いはあるのかと己の正義に揺らぐ。映画監督として活躍する傍ら、『グッド・ワイフ』『NUMB3RS ナンバーズ 〜天才数学者の事件ファイル』といったドラマもヒットさせてきたリドリー・スコットが手掛ける本作は、実在する病院の手記に基づいて南北戦争時代に戦場の真っ只中で奮闘した医師たちをリアルに描写するメディカル・ヒューマンドラマ。U-NEXTで独占見放題配信中。

『SUITS:ジェシカ・ピアソン』

日本でもフジテレビ系列のドラマとしてリメイクされた大人気リーガルドラマ『SUITS/スーツ』の頼れるボス、ジェシカ・ピアソンを中心に描くスピンオフドラマ。シカゴ市を相手取った住宅訴訟の最中、相手の策略にはまりシカゴでの弁護士資格を失ってしまったジェシカ。敵対するシカゴ市長から右腕フィクサーになることを打診され、家族や市民を守るためオファーを受けることを決意。だがその思いとは裏腹に周囲の反感を買ってしまい、さらに背後ではドロドロの権力争いが渦巻いていた...。『SUITS』での強くて賢い女性というイメージは維持しつつ、舞台を政界に移してジェシカの内面も描かれる。本家『SUITS』からのゲスト出演も見どころだ。U-NEXTで独占見放題配信中。

『ディスカバリー・オブ・ウィッチズ』

主人公は、自身が魔女の末裔だという事実を受け入れられない歴史学者ダイアナ。ある日、図書館で手にした一冊の魔術書を開いてしまったことから、大きな謎へと巻き込まれてしまう。そして天才ヴァンパイアのマシューと運命的な出会いを果たし、禁断の恋に落ちていく...。世界35カ国で翻訳されたデボラ・ハーネス著の同名小説を原作としたファンタジー・ラブロマンスで、主演は『グッド・ワイフ』『ダウントン・アビー』といった人気ドラマでもおなじみの英国俳優マシュー・グード。U-NEXTにて独占見放題配信中。

