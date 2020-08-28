´³»ÙÊÌ¡¦¤È¤Ã¤Æ¤â°Õ³°¡©¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø°¦Î¢À³Ê
¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ÎÎø°¦À³Ê¤È¤Ï°ã¤¦¡ÖÎ¢¡×¤ÎÎø°¦À³Ê¤¬¡¢¤É¤Î½÷À¤Ë¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¡£
À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤ÎÀ±¤ä¼«Á³¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Î±¿Ì¿¤òÀê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´³»ÙÀê¤¤¤Ç¡ÖÎø°¦¤ÎÎ¢À³Ê¡×¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿´¤·¤ÆÆÉ¤ß¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!
»Ò¡Ê¤Í¤º¤ß¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì
¡Ä¡ÄÍø±×½Å»ë
¤Þ¤á¤Ê»Ò¡Ê¤Í¤º¤ß¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£
¿Ô¤¯¤¹¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶ì¤Ë¤Ê¤é¤º¡Ö¤Ê¤ó¤Æµ¤¤¬Íø¤¯¤ó¤À¡×¤È°¦¤µ¤ì¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¿Ô¤¯¤¹¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤¬°¦¤µ¤ì¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÍø±×½Å»ë¤ÎÎ¢¤ÎÎø°¦À³Ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ìÅÓ¤Ëº£Æü¤â¿Ô¤¯¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
±¯¡Ê¤¦¤·¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì
¡Ä¡Ä¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ë
¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿±¯¡Ê¤¦¤·¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ÊÎø°¦¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¤±¿È¤À¤·ÏÃ¤·Êý¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢ÃËÀ¤â¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤òÌþ¤··Ï¡Á¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È¥¬¥ó¥³¤µ¤ä²æ¤Î¶¯¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤Ê¥ï¥¬¥Þ¥ÞÈà½÷¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ÆÒ¡Ê¤È¤é¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì
¡Ä¡ÄÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤¬Áá¤¤
¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÎø°¦¤¬¹¥¤¤ÊÆÒ¡Ê¤È¤é¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬À¸³¶ºÇ¸å¤ÎÎø¡ª¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤È¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¤È±ú¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ê¤¬¤È¤Æ¤âÁá¤¯¡¢¼¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÁá¤¤¡ª
¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¤ÎÎø°¦¤¬¾Ã¤¨¼º¤»¤ë¤Î¤¬¡¢Î¢¤ÎÎø°¦À³Ê¤Ç¤¹¡£
±¬¡Ê¤¦¤µ¤®¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì
¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤«¤é¿¶¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤
¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ú¤¯Îø°¦¤ò»Ï¤á¤ë±¬¡Ê¤¦¤µ¤®¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£
Áê¼ê¤Î³°¸«¤äÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡ÖÉÕ¤¹ç¤ª¤¦¡×¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤ÆÃËÀ¤ò¤½¤Îµ¤¤Ë¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¤¤¤¤±¤É´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤È¡¢°Õ¼±¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¿¶¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¡¢Î¢Îø°¦À³Ê¤Ç¤¹¡£
Ã¤¡Ê¤¿¤Ä¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì
¡Ä¡ÄÊ£¿ô¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡ª
¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ¤¡Ê¤¿¤Ä¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥â¥Æ¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¼è¤ê¸«¼è¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥â¥Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¤¿¤ê¤Ï¤»¤º¡¢·ø¼Â¤ÊÎø°¦¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥â¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ê£¿ô¤È¥Ç¡¼¥È¤¯¤é¤¤¤Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì¦¡Ê¤Ø¤Ó¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì
¡Ä¡Ä°ÍÂ¸¾õÂÖ¤Ë¤â
Æ¬¤¬¥¥ì¤ëÌ¦¡Ê¤Ø¤Ó¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£
¤½¤Î¾å¤ËÍÑ¿´¿¼¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÎø°¦¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·×²è¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦Áê¼ê¤òÁª¤Ö¤Î¤Ë¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤ë¤È¤Ê¤¼¤«¥°¥À¥°¥À¤Ë¡Ä¡Ä¡£
Èà¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾¡¼ê¤Ë¿¼ÆÉ¤ß¤·¤Æ¤Ï°ì´î°ìÍ«¤·¡¢°ÍÂ¸¾õÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì
¡Ä¡Ä¹¥¤¤ÊÃË¤Ë¼å¤¤
¾ðÇ®Åª¤Ç·òÁ´¤ÊÎø°¦¤ò¤¹¤ë¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£
¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤È³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤Ã¤¤ê¤â¤Î¤ò¸À¤¤¡¢ÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤ÇÎø°¦¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤À¤Æ¤é¤ì¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¹×¤¤¤Ç¤¿¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£
¹¥¤¤ÊÃË¤Ë¼å¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì¤¡Ê¤Ò¤Ä¤¸¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì
¡Ä¡Ä°¦¾ðÉ½¸½¤¬·ã¤·¤¤
Îø°¦¤Ë¤Ï±ü¼ê¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¼õ¤±¿È¤Ê¾õÂÖ¤ÇÌµÆñ¤ÊÎø°¦¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Ì¤¡Ê¤Ò¤Ä¤¸¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£
Î¢¤ÎÎø°¦À³Ê¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢°¦¾ðÉ½¸½¤¬·ã¤·¤¯¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤¬¤¿¤¸¤í¤°¤Û¤Éµá¤á¤Æµá¤á¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Æâµ¤¤µ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿½¡Ê¤µ¤ë¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì
¡Ä¡Ä·ëº§¤·¤¿¤éÎÉ¤ºÊ¤Ë
ÃËÀ¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤·Ï½÷»Ò¡×¤Ê¤Î¤¬¡¢¿½¡Ê¤µ¤ë¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£
¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤¤¤«¤±¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÈÎø°¦¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢·ëº§¤·¤¿¤éÎÉ¤ºÊ¤Ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î¢Îø°¦À³Ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÓ¡Ê¤È¤ê¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì
¡Ä¡Ä¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«
´°àú¼çµÁ¤ÎÆÓ¡Ê¤È¤ê¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Ï¡¢Îø°¦¤â´°àú¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤ÎÀ³Ê¡¢ÍÆ»Ñ¡¢¿¦¼ï¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¡¢¸½¼ÂÅª¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òµá¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥¯¡¼¥ë¤ÊÎø°¦¤ò¤¹¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢Î¢¤Ç¤Ï¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤«¤Ê¤¦¤Ê¤é¡¢Ä¶¥»¥ì¥Ö¤Ê²¦»ÒÍÍ¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Øü¡Ê¤¤¤Ì¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì
¡Ä¡Ä¼«ÂÄÍî¤Ê´Ø·¸¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤
°Â¿´°ÂÄê»Ö¸þ¤ÎØü¡Ê¤¤¤Ì¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£
À¿¼Â¤Ç¼ê·ø¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ãæ·ø¤ÊÃËÀ¤È¤ÎÎø°¦¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Î¢¤ÎÎø°¦À³Ê¤Ï¡¢Ä¶Èþ·Á¤À¤±¤ÉÄ¶¥À¥á¤ÊÃËÀ¤È¡¢¼«ÂÄÍî¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤´êË¾¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°Â¿´¤â°ÂÄê¤â¼Î¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ÎÆüÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ç¡Ê¤¤¤Î¤·¤·¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì
¡Ä¡ÄÂçÃÀ¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¤
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤ÊÎø°¦¤ò¤¹¤ë°ç¡Ê¤¤¤Î¤·¤·¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£
¹¥¤¤Ê¤é¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Îä¤á¤ì¤Ð¤¢¤Ã¤µ¤êÊÌ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê²¶ÍÍÈà»á¤ËÂçÃÀ¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦Îø°¦Î¢À³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¶¯µ¤¤Ê¤ï¤¿¤·¤ò²õ¤·¤Æ¢ö¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¤¤´¤Ë
¤³¤³¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤«¤â¡Ä¡Ä¡ª¡×¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î¢¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÎø°¦À³Ê¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¡£
¤·¤Ã¤«¤êÄ¾»ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÊÀ±Ã«Îé¹á¡¿Àê¤¤»Õ¡Ë
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡Ö´³»Ù¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯