Àî¸ý½ÕÆà¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤È¼÷»Ê²°¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡ÖµÞ¤Ë¿©Íß¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ë¥ó¥²¥ó´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË20»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤È¶öÁ³¼÷»Ê²°¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀî¸ý½ÕÆà¤¬¡È¤Û¤í¿ì¤¤¡É¤ÎÀÖ¤¤´é¤òÈäÏª
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤·¤¿ÂçÊªÍÌ¾¿Í¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢20Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤éÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Àî¸ý¤¬¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þµï¹ç¤ï¤»¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥³¤Î»ú¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ç¡¢¿¿¸þ¤«¤¤¤ËÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¶¦±é¿Ø¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢Èà½÷¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤·¤«¤â¿¿¸þ¤«¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤´¤¤¤³¤Ã¤Á¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢µÞ¤Ë¿©Íß¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¿¿¸þ¤«¤¤¤Ç¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÄÇÌ¾¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀî¸ý¤Ï¡Ö°ì´Ó°ì´Ó¤¹¤Ã¤´¤¤¿§µ¤¥×¥ó¥×¥ó¤Ç¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡È¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¶õ´Ö¤Ï¡ª¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê¡Ä¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶³´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Ê¹ÔÌò¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦¾®¿ùÎµ°ì¤«¤é¡Ö²¿¿©¤Ù¤Æ¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Àî¸ý¤Ï¡Ö¥¤¥«¤Ð¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀî¸ý½ÕÆà¤¬¡È¤Û¤í¿ì¤¤¡É¤ÎÀÖ¤¤´é¤òÈäÏª
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤·¤¿ÂçÊªÍÌ¾¿Í¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢20Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤éÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Àî¸ý¤¬¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þµï¹ç¤ï¤»¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥³¤Î»ú¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ç¡¢¿¿¸þ¤«¤¤¤ËÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¶¦±é¿Ø¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢Èà½÷¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤·¤«¤â¿¿¸þ¤«¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤´¤¤¤³¤Ã¤Á¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢µÞ¤Ë¿©Íß¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¿¿¸þ¤«¤¤¤Ç¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÄÇÌ¾¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀî¸ý¤Ï¡Ö°ì´Ó°ì´Ó¤¹¤Ã¤´¤¤¿§µ¤¥×¥ó¥×¥ó¤Ç¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡È¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¶õ´Ö¤Ï¡ª¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê¡Ä¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶³´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Ê¹ÔÌò¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦¾®¿ùÎµ°ì¤«¤é¡Ö²¿¿©¤Ù¤Æ¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Àî¸ý¤Ï¡Ö¥¤¥«¤Ð¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£