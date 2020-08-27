¤³¤ì¤¾¿¿¤Î°¦¡ªÃËÀ¤¬ËÜÌ¿½÷À¤Ë¤¢¤¨¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¹ÔÆ°3Áª
ÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿Èà¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤°¦¾ðÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢½÷»Ò¤ÏÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤âÃËÀ¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤ò¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ö¤¢¤¨¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¨¤Æ¿É¤¤ÂÎ¸³ÃÌ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤
ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ë¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¤È¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤ä²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥ÞÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¡¢¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Èà¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¦½÷»Ò¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤ÊÈà½÷¤Î¿É¤¤ÂÎ¸³ÃÌ¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤â¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬²áµî¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÌµÎÏ´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¶¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤ß¤í¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤è¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤ÃËÀ¤ÎÊý¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¿¿·õ¤ËÁÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èà¤Ï¡¢º£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ò¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ç¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¨¤Æ¿´ÇÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤»¤º¡¢Æó¿Í¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ë¤À¤±¡¢ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤¨¤ÆÍ§¿Í¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¤
¡ÖÈà¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Í§¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍ§¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë½÷»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¤«¤é¤³¤½¤¢¤¨¤ÆÍ§¿Í¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¸±°¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¸ì³Ø¤Ê¤É¡¢²¿¤é¤«¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ò¶¦Í¤·¤¿·ë²Ì¡¢Æó¿Í¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÊ¤ß¹ç¤¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤Ï¾¯¤·¤À¤±¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤Áê¼ê¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤¬¡¢¾ï¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤¢¤¨¤ÆÄ¹Â³¤¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµÍý¤ä¤êÍ§¿ÍÃÎ¿Í¤ò¥·¥§¥¢¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£½Ð²ñ¤¤¤ÎÎØ¤Î¹¤¬¤ê¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÀ®¤ê¹Ô¤¤ËÇ¤¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¶â¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤
Îø¿ÍÆ±»Î¤Ë¤Ï¡Ö½õ¤±¹ç¤¤¤ÎÀº¿À¡×¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Èà½÷¤È¤Î¤ª¶â¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤òµñ¤àÃËÀ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Èà½÷¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Èà½÷¤¬¼«Ê¬¤Ë¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¸å¤í¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤ÎÈà½÷»×¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤âÈà½÷¤â·ÐºÑÅª¤Ë¼«Î©¤¹¤ë¤Î¤¬Æó¿Í°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤À¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà»á¤Ç¤â¡¢ºÒ³²¤ä»ö¸Î¤Ê¤ÉÉÔ²ÄÈò¤ÎÉÔ¹¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà½÷¤¬¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Âß¤¹¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤²¤¿¤â¤Î¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÎ¤«¤é¡Ö¤ª¶â¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤Ï±ï¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
±ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤é·ù¤Ê¿Í¤È¤Ï¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤ò¶ËÎÏµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
ËÜÌ¿¤³¤½¡Ö¶¦°ÍÂ¸¡×¤òÈò¤±¤¿¤¤
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Èà»á¤Ë»ÍÏ»»þÃæ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤½÷»Ò¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÈà½÷¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¡Ö¶¦°ÍÂ¸´Ø·¸¡×¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢Äø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶¦°ÍÂ¸´Ø·¸¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬Áê¼ê¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿´Íý¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢DV¤ä¥â¥é¥Ï¥é¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö·ï¤Ê¤É¤ÎÉÔ¹¬¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Æ¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ê¿Í¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÂº½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤Þ¤º¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾¯½÷Ì¡²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ù¥¿¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÈà¤Î¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ëÃË¤Î°¦¡×¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤Á¤ê¤å¤¦¤¹¤º¤«¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë