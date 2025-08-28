この夏はそうめんを余らせない！お肉を使ったスタミナそうめんレシピ

サッパリと食べられるそうめんは、暑くて食欲がない時にも大助かり。ただ、ちょっぴり物足りなく感じることも。そんな時は、お肉をトッピングしてみませんか。今回は、そうめんに甘辛いすき焼きや豚しゃぶなどをトッピングしたスタミナ満点のそうめんレシピをご紹介。おうちに余っていたそうめんがアッという間になくなってしまうはずですよ！

お肉入りで大満足！そうめんアレンジ9選


韓国風すき焼きそうめん

おうちごはんのLoversコラムでもおなじみの井口タクトさん（@ouchigohan_ojisan）。2020年6月公開のコラムでは、そうめんアレンジを2つご紹介いただきました。


こちらの「韓国風すき焼きそうめん」は、甘辛く味付けをしたアツアツのすき焼きと、﻿韓国風の味付けをした冷たいそうめんが絶妙なおいしさ。そこに卵黄を絡めて食べるのがたまりません。

ごちそう感があって、満足感もばっちり。途中でラー油をかけて味変するのもおすすめとのことなので、ぜひ試してみてくださいね。


・そうめん……270g﻿
・玉ねぎ……1/2個﻿
・牛肉切り落とし……100g﻿
・卵黄……2個﻿
・青ねぎ……適量﻿
・サラダ油……小さじ2

【A】﻿
・焼肉のたれ……大さじ2
・ごま油……大さじ1
・コチュジャン……大さじ1と1/2
・ 酢……大さじ1

【B】
・醤油……大さじ1と1/2
・砂糖……小さじ1
・みりん……大さじ1
・水……100ml﻿


・玉ねぎと牛肉を食べやすい大きさにカットしておく。﻿

・ボウルでAの調味料を合わせておく。﻿


1. フライパンにサラダ油をひき、中火で玉ねぎを炒める。玉ねぎがしんなりしたら牛肉を入れ、火が通るまで炒める。﻿

2. Bの調味料を入れ、5分ほど煮る﻿。

3. そうめんを茹で、水でしめる。﻿

4. そうめんの水気をしっかりと切って、ボウルの調味料と和える。﻿

5. 器にそうめんを盛り、2のすき焼きをのせ、卵黄をトッピング、﻿青ねぎを散らして完成﻿。

レシピ出典：Instagram（@ouchigohan_ojisan）


ねぎどっさりよだれ鶏

茹でた鶏肉をピリ辛だれで食べる中国・四川地方の冷菜「よだれ鶏」。そうめんにのせると、ボリューム満点で大満足の一皿に！

@ue_ta_さんの「よだれ鶏」にはねぎがたっぷり。シャキシャキ食感のピリ辛だれとしっとりとやわらかい鶏肉、そしてそうめんが絡み合った味わいは絶品です。

山椒が好きという@ue_ta_さんは、増し増しで入れているそう。辛めがお好きな方はぜひ増し増しでどうぞ！


【A】
・鶏胸肉……1枚（250g）
・酒……大さじ2
・塩……小さじ1
・水……2と1/2カップ
・長ねぎ（青い部分）……1本分

【B】
・生姜すりおろし……小さじ1
・にんにくすりおろし……小さじ1/2
・鶏のゆで汁……大さじ1
・醤油……大さじ1
・黒酢……大さじ1
・砂糖……小さじ2
・いりごま……大さじ1
・山椒……小さじ1/2
・ラー油……小さじ1
・ごま油……小さじ1

・長ねぎ……5cm分
・万能ねぎ……2本
・生姜皮付き薄切り……3枚


1. 鶏胸肉に塩をすり込み、30分置く。鍋にAを全て入れて火にかける。沸騰したら灰汁をとり、火を止めて蓋をし、粗熱がとれるまでそのまま置く。冷めたら大きめに割く。
※茹でた汁は捨てずにチキンスープに。

2. 長ねぎは千切り、万能ねぎは斜めに薄切りにし、水にさらす。

3. Bを混ぜ合わせる。

4. お皿に12を盛り、3をかける。

レシピ出典：Instagram（@ue_ta_）


つけ麺屋風なす豚そうめん

そうめんだけじゃ物足りないけど、サイドメニューを考えると面倒……。
そんな時、@yuuyuu514さんは、つゆにいろいろな具材を入れて“つけ麺”スタイルにするのがお決まりなのだとか。

スープの材料は、めんつゆ﻿、オイスターソース﻿、鶏ガラスープの素﻿の3つだけ。これだけでまるで専門店のような本格的な味わいになるんです。

そこに、とろとろのなすと旨味たっぷりの豚バラ肉が入って、おいしさを後押し。そうめんに絡めれば、食べる手が止まらなくなるはず！

@yuuyuu514さんのレシピを参考に、ぜひ作ってみてくださいね。


・そうめん……3束（150g）﻿
・豚バラ薄切り肉……100g﻿
・なす……2個（160g）﻿
【A】
・水……300ml﻿
・めんつゆ（3倍濃縮）……大さじ3﻿
・オイスターソース……大さじ1﻿
・鶏ガラスープの素……大さじ1/2﻿


1. そうめんは、袋の表示通り茹でて冷水でしめる。なすは縦半分に切ってから、さらに斜め薄切りにする。﻿
2. 鍋を中火で熱し、豚肉を炒める。豚肉の色が変わったら、なすを加えてさらに炒める。なすがしんなりしたらAを注ぎ、ひと煮立ちしたら火を止める。﻿
﻿
3. 器にを入れ、そうめんを絡めながら召し上がれ。

レシピ出典：Instagram（@yuuyuu514）


なすの炸醤そうめん

中国・北京名物の汁なし麺「炸醤（ジャージャー）麺」。茹でた麺の上にのっているのは、豚ひき肉や細かく切った椎茸を、豆板醤や甜麺醤で炒めた肉味噌（炸醤)です。

@aya_gohan49さんは、肉味噌になすを加えて旨味をプラスし、そうめんの上にたっぷりとのせています。トッピングはねぎときゅうりで食感を豊かに。さらに、とろ〜りとした温泉卵が具と麺によく絡んで、おいしさをアップさせてくれます。

また、桃屋の「きざみにんにく」と「きざみしょうが」を使うことで時短にも。すりおろしとはまた違ったおいしさがあるので、こちらも要チェックですね。


・そうめん……お好きな分だけ
・豚ひき肉……250g
・なす……1本
・きざみにんにく、きざみしょうが……各小さじ1
・玉ねぎ……1/2個
・味付き椎茸……1パック
・豆板醤……少々

【A】
・お湯……100cc
・醤油……大さじ1と1/2
・酒、甜麺醤、砂糖……各大さじ1
・鶏ガラスープの素、味噌……各小さじ1

・白髪ねぎ、きゅうり、ごま、温泉卵など……お好みで


1. きざみにんにく、きざみしょうが、みじん切りにした玉ねぎを炒める。

2. 豚ひき肉を加えて炒める。

3. なすと味付き椎茸を細かく切って加え、炒める。

4. 豆板醤を入れ、さらに炒める。

5. Aを混ぜたものを加えて煮詰める。

6. 茹でてよく冷やしたそうめんに5、白髪ねぎ、きゅうり、ごま、温泉卵などをトッピングして完成。

レシピ出典：Instagram（@aya_gohan49）


スタミナにら豚そぼろそうめん

スタミナ野菜といわれるニラは、ビタミンB1を多く含む豚肉と一緒にとるとさらにパワーアップ。夏疲れを吹き飛ばしたいなら、このコンビで決まりです！

@kopa_cookingさんの作るそうめんの上には、豚ひき肉やニラの入ったそぼろがたっぷりのってスタミナ満点ですよ。


・そうめん……150〜200g
・豚ひき肉……150g
・ニラ……1/2束
・卵黄……1個
・系唐辛子……適量
・にんにく……5g
・しょうが……10g
・オイスターソース……大さじ2
・醤油……大さじ1
・酒……大さじ2
・みりん……大さじ2
・水溶き片栗粉……適量


そぼろは、具材を炒めて調味料を加えたら、水溶き片栗粉でとろみをつけるだけ。詳しい作り方はYouTubeで公開中なので、ぜひチェックしてみてくださいね。


そうめんを麺つゆで食べるのが飽きてるそこのあなた？猛暑を乗り切る、簡単　夏に食べたい！スタミナにら豚そぼろ素麺 - YouTubeガパオ風うまトマトたれのそうめん

タイ料理でおなじみの「ガパオライス」は、ナンプラーの風味が食欲をそそる、日本でも人気のメニュー。

@bokunobangohanさんは、そんなガパオをそうめんにアレンジ！　仕上げにミニトマトを加えることで、旨味と彩りがアップします。


フライパンにごま油を敷いてニンニクみじん切りを入れ香りが出てきたら合い挽き肉とバジルを入れ炒め塩、胡椒とナンプラーで味をつけミニトマトを手でちぎりながら加え火を止め軽く和える。茹でた素麺にたっぷりかけていただきます。

ポイントは少し濃い目に味付けすること💡
出典：Instagram（@bokunobangohan）

まるでカフェメニューのような、おしゃれな見た目もテンションが上がりますね。


冷やし豆乳坦々そうめん

中国・四川省発祥の「担々麺」。辛味の強い味付けが特徴ですが、豆乳を加えるとまろやかになってコクもアップします。

@koyagi_gohanさんは、中華麺の代わりにそうめんを使って「冷やし豆乳担々そうめん」に。豆乳スープはキンキンに冷やしておくのがポイントで、ラー油と小口ネギを散らすと食欲をそそる美しい仕上がりになります。

辛いものが苦手な方は豆板醤を少なめにすると食べやすくなるので、お好みで調整してみてくださいね。


・そうめん……2束
・きゅうり……1本
・プチトマト……2個
・卵……2個
・豚ひき肉……100g

【A】
・調整豆乳……350ml
・白ゴマ……大さじ3
・白味噌……小さじ4（なければ普通の味噌で可）
・白だし……大さじ2
・水……100ml
・豆板醤……小さじ2

【B】
・コチュジャン……小さじ1
・生姜すりおろし……小さじ1/2
・酒……大さじ1
・焼肉のタレ（中辛）……大さじ3

・ラー油、小口ネギ（飾り用）……お好みで（なくても可）


・お好みの硬さでゆで卵を作っておく。

・きゅうりを千切りにする。

・トマトはお好みでカット。


1. ボールにAの材料を全て入れてよく混ぜ、冷蔵庫で冷やしておく。

2. 1とは別にBの材料を全て入れて混ぜておく。

3. フライパンに少量のごま油をひき、豚ひき肉を入れる。

4. 3に火が通ってきたら2で混ぜておいたタレを入れて、汁けが無くなるまで煮詰める。

5. そうめんを表示通りの時間で茹で、器に盛る。

6. 冷やしておいた1の豆乳スープをかけ、具材を盛りつけたら出来上がり。

レシピ出典：Instagram（@koyagi_gohan）


豚しゃぶそうめん

そうめんの上に豚しゃぶをのせれば、ボリュームたっぷりでありながらサッパリと食べられる一品に。

@gourmetmorizoさんの「豚しゃぶそうめん」は、薬味のみょうがと大葉がアクセントになって、後味も爽やか。暑さで食欲のない時にもピッタリです。


・豚バラ肉……60gほど
・きゅうり……1/2本
・みょうが……1/2個
・そうめん……2束
・大葉……4枚
・めんつゆ……適量
・すりごま……お好みで
・こんぶだし……水1Lに対して4gほど


1. なべに水とこんぶだしを入れ、火をつける。沸騰したら豚バラ肉を入れ、豚しゃぶを作り冷水につける。

2. きゅうりは千切り、大葉、みょうがは小さめに切る。きゅうりと豚しゃぶにめんつゆをかけ混ぜておく。

3. そうめんを規定時間通りに茹でて水でしめ、水気をしっかりと切る。

4. そうめんを皿に盛り付け、豚しゃぶ、きゅうり、大葉、みょうがを盛り付け、めんつゆをかける。お好みですりごまをかけて完成。

レシピ出典：Instagram（@gourmetmorizo）


クリームキムチそうめん

フォロワーさんから「クリームキムチパスタ」のレシピを教えてもらったという@iamyukiiiiさんは、パスタの代わりにそうめんを使って。

ピリ辛なキムチと生クリームのコクが絶妙なバランスで、意外な組み合わせだけど、まろやかでクセになる味わいなんです。

そうめんの細い麺はカッペリーニのようで、和風だけでなく洋風アレンジもおすすめですよ。


1. 豚バラとキムチは炒めて少し冷ましておく。

2. 1に冷えた生クリーム、めんつゆを合わせたら、具を少しよけておく。

3. 2に冷え冷えのそうめんを投入して和える。

4. 器に盛り付け、よけておいた具をトップに盛って完成。

レシピ出典：Instagram（@iamyukiiii）


アッサリしたそうめんにはお肉が合う！


そうめんにお肉を合わせれば、その一皿だけで大満足。アッサリしたそうめんは、牛肉とも鶏肉とも豚肉とも相性抜群です。

まだ暑い日が続きそうなので、スタミナ満点のそうめんを食べて乗り切りましょう！