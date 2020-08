三浦春馬さんの著書『日本製』

7月18日に亡くなった俳優・ 三浦春馬 さんの著書『日本製』が、8月28日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上2.6万部で1位を獲得。先々週8月17日付で初TOP10入りとなる9位にランクインし、先週8月24日付では4位と徐々に順位を上げていたが、今週付で初の1位となった。月刊誌『プラスアクト』で、約4年にわたり掲載された同名人気連載をまとめた作品。三浦さんは、全国47都道府県を訪れ、日本文化・伝統・歴史・産業などを自ら取材した。また本作には、新たに撮り下ろした写真とロングインタビューも掲載されている。7月末には本作の重版が決定し、今後の売り上げの一部が認定NPO法人「フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN」を通じ、ラオスのラオ・フレンズ小児病院へ寄付されることが発表。三浦さんは長年取り組んでいたチャリティーイベント「Act Against AIDS」で、実際にラオスに足を運ぶなどして支援活動を続けていた。なお、三浦さん作品は、音楽作品もセールスを伸ばしており、昨年8月発売のデビューシングル「Fight for your heart」は、8月17日付「週間シングルランキング」から最新8月31日付まで3週連続TOP10入りを記録。また今週8月26日には2ndシングル「Night Diver」が発売し、来週発表の「9月7日付週間シングルランキング」では上位ランクインが期待される。※オリコン調べ(8月31日付︓集計期間:8⽉17⽇〜8⽉23⽇)