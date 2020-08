Aprilなのにサマーアルバム!? K-POPガールズグループの美しいグラビアも魅力

4月のミニアルバム「Da Capo」での成功から早3ヵ月。歌もダンスもビジュアルも流麗なガールズグループAprilが初のサマーアルバム「Hello Summer」でカムバックした。収録されている「Now or Never」と「Paradise」の2曲はどちらも元々タイトル曲候補。当初はサブ曲の「Paradside」がタイトル候補で、ダンスの振り付けを入れる1週間前になって急遽「Now or Never」をタイトルにしたという。事務所とメンバーの意見を半分ずつ容れたため、ギリギリまで意見が割れたようだ。「Now or Never」はいかにも夏らしい、聞くだけで気分が爽やかになる曲。赤い太陽に青い波と高い空。そんな環境で、毎日がパーティであるかのような特別な夏を告げるワクワク感に溢れており、あとで振り返っても特別な思い出になる予感に満ちた内容となっている。ガールズグループのボーカルNo1を決める企画「V-1」でも活躍したジンソルの澄んだボーカルに、レイチェルの英語のラップがナチュラルでさりげなく「Hey」にはキュンとくる。一方の「Paradise」はもっとオトナっぽい。どちらかといえば前作のミニアルバム「Da Capo」に収録された「LALALILALA」の流れを汲み、彼との夢にまで見たひと夏のバカンスを楽しみ、ふたりだけのパラダイスに行こうと誘う。パフォーマンスでもジーンズに真っ赤な帽子とともに情熱的でセクシーだ。今回のアルバムパッケージは、「Day」と「Night」2種類のバージョンがありそれぞれ単体の写真集としての楽しみが(収録曲は同じ)。マリンルックの衣装を着て灯台で撮影したカットやビーチでのシーン、美しい夕暮れから煌びやかなパーティーシーンへ繋がるカットのどちらもクリアフォトカードのほか、ランダムにメンバー毎のカードが2枚に、卓上用POPが付属。さらにインスタントカメラで撮った写真が付属しているが、これはメンバーにとってはほんとうの思い出の1枚。強い浜風に髪がなびくMV撮影での一コマだという(特典内容は韓国初回盤の場合)。CDディスクのレーベルプリントもかわいい。「Day」バージョンのピザ柄のフローティングに乗っているメンバーは、MVでカメラを囲んで覗き込んだカットとも連動する。「Night」バージョンの印象的な夕暮れのカットはほぼ加工なしのようで、現地もほんとうにピンクパープルの美しい空だったそう。夏らしい海遊びができなかった鬱憤をこの作品で晴らそう!(文:fy7d)【関連記事】