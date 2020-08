ジェイミーとクレアも登場！『アウトランダー』特別番組がFacebookで配信中

ダイアナ・ガバルドンによるファンタジー恋愛小説をドラマ化した『アウトランダー』の特別番組がFacebookで配信開始となり、ドラマ版に主演するクレア役のカトリーナ・バルフとジェイミー役のサム・ヒューアンもゲストとして登場することが分かった。米Deadlineが報じている。

Facebookにある『アウトランダー』ファン向けページ(https://www.facebook.com/TheOutlanderCollector/ )で毎週日曜に配信されている全4回の特別番組『The End of Summer Series(原題)』。8月23日(日)にライブ配信された初回は「Book Corner with Diana Gabaldon and Maril Davis」というタイトルのエピソードで、原作者のガバルドンと製作総指揮を務めるマリル・デイヴィスが原作小説やドラマ版について語り合い、さらにファンの質問に答える仕様となっていた。



第2回「A Taste of Outlander」では料理がテーマとなり、『アウトランダー』の料理本「Outlander Kitchen」シリーズの著者であるテレサ・カール・サンダースを迎え、キャストのローレン・ライル(マーサリ役)とジョン・ベル(ヤング・イアン役)がゲストとして登場。フィッシュ・アンド・チップスの作り方を紹介する。第3回「The Music of Outlander」では、シリーズで楽曲を手掛ける作曲家のベアー・マクレアリーと歌手のラヤ・ヤーブローが音楽的に印象に残ったお気に入りのシーンについて語る。そして9月13日(日)に配信される最終回「Catch Up with Caitriona and Sam」では、カトリーナとサムが登場してファンの質問に答え、『アウトランダー』で気に入っているシーンなどについて語るという。

さらに『The End of Summer Series』ではどのエピソードでも、全米で9月15日発売予定のシーズン5のコレクターズ・エディションに収録される特典映像「Outlander Untold」の一部が公開され、キャラクターの未公開シーンを垣間見ることも可能。

この特別番組は、国際的な人道支援組織「国境なき医師団」をサポートするために配信されており、ファンはFacebookを通して寄付することができる。

『アウトランダー』は米Starzで5月にシーズン5が終了したが、シーズン6は新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で撮影が遅れたため放送開始も遅れると見られている。中断期間が長くなる中、この特別番組はファンにとってありがたいサプライズと言えるだろう。(海外ドラマNAVI)



Photo:

『アウトランダー』

(c) 2019 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.