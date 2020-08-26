¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡õ¥ÉÇÉ¼ê¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤òÈäÏª
¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡ÖRain On Me with Ariana Grande¡×¤¬¡¢MTV VMAs¤Ç7ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡£Æ±¶Ê¤ÎMV¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡õ¥ÉÇÉ¼ê¥Þ¥¹¥¯»Ñ
¡¡º£²óÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤È¡¢¶À¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡£Mail Online¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Ï¥»¥ì¥Ö¤Ë¿Íµ¤¤Î¥è¥¬¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉALO Yoga¤Î¥°¥ì¡¼¤Î¥¦¥§¥¢¤òÃå¤Æ¡¢¡ÖRain On Me¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÈÆ±¤¸¡¢¥¥ã¥Ã¥È¥¢¥¤¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ç¥Ý¡¼¥º¡£¤¤é¤á¤¯¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥ÉÇÉ¼ê¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡¢¥³¥í¥ÊÂÐºö¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¡£
¡¡¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Î¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥»¥ì¥Ö¤«¤é¤âÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢½÷Í¥¤Î¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤«¤é¡Ö¥ï¥ª¡×¡¢²Î¼ê¤Î¥Ó¡¼¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¯¥µ¤¬¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¦J¤ÏÌÜ¤¬¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¡¢½÷Í¥¤Î¥Ï¥ë¡¦¥Ù¥ê¡¼¤Ï±ê¤Î³¨Ê¸»ú¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëMTV VMAs¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥¬¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Î¥¢¥ê¥¢¥Ê¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¡¢¥¥é¥¥é¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Ï³°¤·¤¿»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¬¥¬¤È¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Î¡ÖRain On Me¡×¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÅÏÊÕÄ¾Èþ¤¬¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤òÀ©ºî¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷arianagrande¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡õ¥ÉÇÉ¼ê¥Þ¥¹¥¯»Ñ
¡¡º£²óÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤È¡¢¶À¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡£Mail Online¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Ï¥»¥ì¥Ö¤Ë¿Íµ¤¤Î¥è¥¬¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉALO Yoga¤Î¥°¥ì¡¼¤Î¥¦¥§¥¢¤òÃå¤Æ¡¢¡ÖRain On Me¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÈÆ±¤¸¡¢¥¥ã¥Ã¥È¥¢¥¤¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ç¥Ý¡¼¥º¡£¤¤é¤á¤¯¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥ÉÇÉ¼ê¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡¢¥³¥í¥ÊÂÐºö¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¡£
¡¡¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Î¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥»¥ì¥Ö¤«¤é¤âÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢½÷Í¥¤Î¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤«¤é¡Ö¥ï¥ª¡×¡¢²Î¼ê¤Î¥Ó¡¼¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¯¥µ¤¬¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¦J¤ÏÌÜ¤¬¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¡¢½÷Í¥¤Î¥Ï¥ë¡¦¥Ù¥ê¡¼¤Ï±ê¤Î³¨Ê¸»ú¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëMTV VMAs¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥¬¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Î¥¢¥ê¥¢¥Ê¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¡¢¥¥é¥¥é¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Ï³°¤·¤¿»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¬¥¬¤È¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Î¡ÖRain On Me¡×¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÅÏÊÕÄ¾Èþ¤¬¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤òÀ©ºî¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷arianagrande¡Ë