レディー・ガガとのコラボレーション楽曲「Rain On Me with Ariana Grande」が、MTV VMAsで7部門にノミネートされたアリアナ・グランデ。同曲のMVで披露したアイメイクと共に、ツインテールにド派手なスパンコールのマスク姿をインスタグラムに投稿した。今回投稿されたのは、「ごあいさつ」とキャプションが添えられたセルフィーと、鏡の前で撮影された写真。Mail Onlineによると、アリアナはセレブに人気のヨガウェアブランドALO Yogaのグレーのウェアを着て、「Rain On Me」のミュージックビデオと同じ、キャットアイのアイメイクでポーズ。きらめくスパンコールのド派手マスクで、コロナ対策もバッチリだ。アリアナのマスク姿には、ファンやセレブからも反響があり、女優のミリー・ボビー・ブラウンから「ワオ」、歌手のビービー・レクサが「ヤバいね」とコメントしているほか、ジェシー・Jは目がハートの絵文字、女優のハル・ベリーは炎の絵文字で反応している。。現地時間8月30日に開催されるMTV VMAsでは、ガガと一緒にパフォーマンスを行う予定のアリアナ。インスタグラムストーリーでは、リハーサルの様子も公開し、キラキラのマスクは外した姿も披露していたそうだ。ガガとアリアナの「Rain On Me」は、お笑い芸人・渡辺直美がゆりやんレトリィバァと一緒に、オフィシャル・パロディ・ミュージック・ビデオを制作したことでも大きな話題になった。引用:「アリアナ・グランデ」インスタグラム(@arianagrande)