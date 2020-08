¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥É¥¯¥¿¡¼¡Ù¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¤¥â¥¢¤¬ÊÆABC¤ÇÎø°¦¥É¥é¥Þ¤òÀ½ºî¡ª

米ABCの大人気医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』に主演するフレディ・ハイモアが、並行世界で起こる「もしも...」の仮想恋愛を描く新作ドラマを製作することが明らかとなった。米Deadlineが報じている。





フレディが製作する新作は、アラン・デ・ボットンが執筆した記事「Why You Will Marry The Wrong Person」のドラマ化。結婚式の前夜に主人公カップルが「もしも...」の世界について考え始め、そんな二人に起こっていたかもしれない並行世界で繰り広げられる恋愛関係が描かれる。



フレディは、ファミリー・コメディドラマ『それいけ!ゴールドバーグ家』や『あなたにムチュー』で脚本・プロデュースを担ったマット・ターセスとともに、製作総指揮と脚本を手掛ける予定だ。



ここ近年、フレディはドラマや映画に出演するだけでなくプロデューサー業にも力を入れており、自身の製作会社、Alfresco Picturesを設立。昨年には、フロリダ州キー・ウェストにあるエリート海軍飛行学校を舞台に、トップガン戦闘機のパイロットを目指す女性ララ・ブレイヤーを描く新作ドラマ『Adversaries(原題)』と、米TBSとタッグを組んでプロデュースする新作ダークコメディドラマ『Homesick(原題)』の製作を発表していた。『Homesick』は英作家ジェームズ・ミッチェルが実際に体験したメンタルヘルスやボディ・イメージの問題を下敷きにしたシリーズで、性別によって期待される"正常"とは何なのかを模索していく作品で、両シリーズともにフレディが製作総指揮を務める。



なお、フレディが主演する『グッド・ドクター』はシーズン4への更新が決定しており、カメラの表と裏で快進撃を続けている。



「Why You Will Marry The Wrong Person」をドラマ化するシリーズに出演するキャストなどが決まり次第、続報をお伝えしていきたい。(海外ドラマNAVI)





