25日、Amazon Prime Video の見放題SVODサービスラインアップの9月追加作品が発表された。洋画ではトム・ホランド主演でマーベルの人気ヒーローを映画化した『スパイダーマン:ホームカミング』(2017)、海外ドラマではオリジナルドラマ「ザ・ボーイズ」シーズン2や韓国ドラマなどが配信される。

『スパイダーマン:ホームカミング』は『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』(2016)でマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)に参戦した、トム・ホランド版スパイダーマン初の単独映画。一方のドラマ「ザ・ボーイズ」は、欲と名声にとりつかれ腐敗したスーパーヒーローたちに、普通の人間たち立ち向かう異色ヒーロードラマ。新シーズンでは、最重要指名手配犯として国から追われる身となった”ザ・ボーイズ”たちが、体制を立て直しながらヒーローに立ち向かう。

また邦画では、永野芽郁と北村匠海主演で第23回電撃小説大賞受賞作を映画化した『君は月夜に光り輝く』(2019)を独占配信。東出昌大と唐田えりかが共演した『寝ても覚めても 』(2018)や、アニメ『映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 〜失われたひろし〜』(2019)の配信もスタートする。(編集部・入倉功一)

9月の追加映画・ドラマ作品と配信開始日は以下の通り

邦画

9月4日

『君は月夜に光り輝く』独占配信

9月7日

『寝ても覚めても』

9月13日

『映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 〜失われたひろし〜 』

洋画

9月1日

『スパイダーマン:ホームカミング』

『アフター・アース』

『幸せのちから』

『モンスター・ホテル2』

9月12日

『エリジウム』

9月18日

Amazon Original 『すべてをかけて:民主主義を守る戦い』 独占配信

『ホワイトハウス・ダウン』

ドラマシリーズ(日本)

9月18日

Amazon Original 「誰かが、見ている」独占配信

ドラマシリーズ(海外)

9月4日

Amazon Original 「ザ・ボーイズ」シーズン2独占配信

9月23日

「キム秘書はいったい、なぜ?」

「この恋は初めてだから 〜Because This is My First Life」

「ピョン・ヒョクの恋」

「甘くない女たち〜付岩洞<プアムドン>の復讐者〜」

「無法弁護士」

9月30日

「NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班」17