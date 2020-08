¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡ª¡Ø¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¥·¡¼¥º¥ó10ºÇ½ªÏÃ¤ÎÆüËÜºÇÂ®ÇÛ¿®Æü¤¬·èÄê

大人気ドラマ『ウォーキング・デッド』のシーズン10最終話は、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響でお披露目が遅れていたが、その日本最速配信日がようやく決定! また、新ビジュアルも解禁された。

シーズン10第16話「絶体絶命(原題:A Certain Doom)」は、10月5日(月)22:00よりHuluのライブTV内FOXチャンネルにて日本最速配信。10月7日(水)からの見逃し配信も合わせて決まっている。

"囁く者(ささやくもの)"の絶対的リーダーだったアルファの遺志を受け継いだベータが、ウォーカーの大群を率いて生存者の施設を襲撃。数千のウォーカーに包囲され、絶体絶命のピンチに陥るダリルたちは、この劣勢を覆すことができるのか...。

ダリル役のノーマン・リーダスは以前、この最終話について「壮大な戦いになる。まるで『ゲーム・オブ・スローンズ』級の大バトルだよ」と、激しい戦闘シーンの数々で定評のある人気シリーズと比較して表現していた。また、キャラクターだけでなく、演じる俳優にとってもスタッフにとっても負担が大きかったエピソードだったそうで、「撮影はすごく楽しかったけど、このエピソードではスタッフもキャストも追い込まれた。誰もがかなり深く掘り下げなくちゃいけなくてさ...。なんて疲れるエピソードだったんだろうな! 早朝まで大規模なバトルシーンの撮影が続いて、壮大なスケールに映えるシーンになった。あの戦闘シーンは伝説になるだろう」と話している。

このエピソードには、マギーがカムバックすることも発表されている。

Take a look at Beta's MASSIVE horde in the new extended opening minutes for July 24, 2020