クリストファー・ノーラン監督の新作映画『TENET テネット』は、9月3日の全米公開や9月18日の日本公開に先立ち、英国など複数の国・地域で8月26日にリリースされる。そのため、多くの海外メディアはすでに本作への評価を発表している。

Rotten Tomatoesで肯定的レビューが80%に達している『TENET テネット』は、批評家から刺激的でありながら少しややこしく分かりづらいという、全体的にポジティブな評価を受けている。海外のIGNは本作を「正統なノーラン作品の系譜に加わったスリリングな映画だが、馴染みがありすぎて新鮮味が乏しいという点がちょっとした欠点となっている」と評した。

10年以上をかけて『TENET テネット』の主なテーマやアイデアについて熟考したのち、ノーランはさらに5年間を費やしてこのスパイもののスリラーの脚本を書き上げた。その努力はちゃんと成果に結びついたのだろうか? 一般大衆の視聴者の共感を呼ぶことができるのだろうか?

Varietyのガイ・ロッジは本作が「壮大で、はつらつとして美しく、そして非常に楽しい」と論評。至高の逸品とは言えないが、「本筋から脱線する散漫なプロットと脚本における矛盾を補うかのように、あるいは単純にそれらの問題が大した欠点にはならないと強調するかのように、ノーランによる立派なアクション美の素晴らしい緻密さは魅力的である」と評価している。

『TENET テネット』では、ジョン・デヴィッド・ワシントンやロバート・パティンソン、エリザベス・デビッキ、マイケル・ケイン、ケネス・ブラナーらが演じるキャラクターは時間が歪むスパイのアドベンチャーストーリーに参加している。本作は大半の批評家を魅了しているが、感銘を受けなかった人もいる。英紙ガーディアンのキャサリン・ショードはこの映画が「失敗作」と酷評し、「5年もの間、本作の情報を追っかける価値があったかどうか」も分からないと話している。

さまざまな意見が噴出している中、多くのレビューは『TENET テネット』のストーリーが理解しにくいという点で一致している。インデペンデント紙のクラリス・ローアリーは本作がノーランの映画で最も観客を当惑させる作品だと言いながらも、「キャラクターが彼らのミッションに失敗すれば世界は終わるとだけ話しているわけではない珍しいアクション映画で、視聴者は言葉以外でもその危機を実感できる」と評している。

GameSpotはこの映画が「人を圧倒する衝撃的作品」と称える一方、ハリウッド・リポーターは本作が「大胆でオリジナル性に富んでいるが、人間らしさを欠いているので、親近感を覚えて好きになるのは不可能に近い」と批評している。ニューヨーク・タイムズのジェシカ・キアンは『TENET テネット』が「間違いなく楽しいが、浅はかで大げさな脚色は噂されている本作の利巧さの脆弱性をただ強調している」と論評した。

テレグラフ紙もTotal Filmも『TENET テネット』を高く評価している。前者は「1回の鑑賞は全く足りない」、後者は「息を呑むような壮大な作品」と称賛している。

エンパイア誌のアレックス・ゴッドフリーは『TENET テネット』が「劇場でのワクワクドキドキに対するノーランの不滅のコミットメントを証明している」と論評した。

